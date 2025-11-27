Com direito a gol relâmpago, Porto vence Nice pela Liga Europa

Gabri Veiga abre o placar aos 18 segundos em vitória dos Dragões por 3 a 0 sobre os franceses, nesta quinta, no Estádio dos Dragões / Crédito: Jogada 10

Com imposição, o Porto emplacou mais uma vitória na Liga Europa 2025/2026. Nesta quinta-feira (27), os Azuis Brancos vencera, o Nice por 3 a 0, no Estádio do Dragão, em Portugal, pela quinta rodada da fase de liga da competição. Grande destaque do jogo, Gabri Veiga marcou dois gols do triunfo, um deles aconteceu aos 18 segundos logo da primeira etapa. Além dele, Samu, em cobrança de pênalti, fez o terceiro. Com o resultado, o Porto está na sexta colocação, com 10 pontos (três vitórias, um empate e uma derrota), e está muito perto da classificação para o mata-mata. Do outro lado, o Nice vive situação bem complicada, está na 35ª colocação, com nenhum ponto somado. É a quinta derrota consecutiva na Liga Europa. Agora, os times só voltam pela sexta rodada do torneio no dia 11 de dezembro. Às 14h45 (de Brasília), o time francês recebe o Braga, enquanto os portugueses, às 17h (de Brasília) encaram o Molmo.