Com direito a gol relâmpago, Porto vence Nice pela Liga Europa

Com direito a gol relâmpago, Porto vence Nice pela Liga EuropaGabri Veiga abre o placar aos 18 segundos em vitória dos Dragões por 3 a 0 sobre os franceses, nesta quinta, no Estádio dos Dragões
Com imposição, o Porto emplacou mais uma vitória na Liga Europa 2025/2026. Nesta quinta-feira (27), os Azuis Brancos vencera, o Nice por 3 a 0, no Estádio do Dragão, em Portugal, pela quinta rodada da fase de liga da competição. Grande destaque do jogo, Gabri Veiga marcou dois gols do triunfo, um deles aconteceu aos 18 segundos logo da primeira etapa. Além dele, Samu, em cobrança de pênalti, fez o terceiro.
Com o resultado, o Porto está na sexta colocação, com 10 pontos (três vitórias, um empate e uma derrota), e está muito perto da classificação para o mata-mata. Do outro lado, o Nice vive situação bem complicada, está na 35ª colocação, com nenhum ponto somado. É a quinta derrota consecutiva na Liga Europa. Agora, os times só voltam pela sexta rodada do torneio no dia 11 de dezembro. Às 14h45 (de Brasília), o time francês recebe o Braga, enquanto os portugueses, às 17h (de Brasília) encaram o Molmo.
Gabri Veiga letal
O meio-campista brilhou pelo Porto no primeiro tempo. Logo aos 18 segundos de bola rolando, o jogador aproveitou bobeira na defesa do Nice para abrir o placar e já jogar um banho de água fria no time francês. O espanhol, aliás, não se contentou com o primeiro gol e marcou o segundo, aos 33 minutos. Ele recebeu na entrada da área, dribou dois marcadores e mandou no alto para ampliar a diferença.
Que fase, Nice…
A equipe francesa teve dificuldades para produzir chances, mas também faltou mais capricho para balançar as redes. Uma delas foi de Kevin Carlos, que recebeu cruzamento e sem marcação chutou a bola por cima do gol. Além disso, a situação piorou com pênalti do zagueiro Dante. Na cobrança de pênalti Samu deslocou o goleiro e encaminhou a vitória.
Controle. E susto com Pepê
Depois do terceiro gol, o Porto apenas controlou as ações da partida. O Nice até iniciou umas escapadas, porém sem grande perigo no gol dos portugueses. Entretanto, a equipe portuguesa acendeu o sinal de alerta nos minutos finais por uma disputa de bola de Pepê, que sentiu dores no joelho. O brasileiro chegou a sair de campo e voltar, mas reclamou de dores nos acréscimos.