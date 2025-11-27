Brasileiro do PSV destaca vitória sobre Liverpool: “Marcada para sempre”

Mauro Júnior celebrou o bom momento e a goleada do PSV sobre o Liverpool na última quarta-feira (26), no Anfield, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O jogador do time holandês, que fez assistência para um dos gols, afirmou que a vitória ficará marcada para sempre na história da competição.

“É uma vitória enorme para a gente, ainda mais fora de casa e contra um adversário gigante como o Liverpool. Entramos muito concentrados e conseguimos impor nosso jogo desde o início. Fico feliz por ter ajudado novamente com uma assistência, mas o mais importante é que todos tiveram uma atuação muito forte e merecemos demais esse resultado”, disse antes de complementar.