Brasileiro do PSV destaca vitória sobre Liverpool: “Marcada para sempre”Mauro Júnior, de 26 anos, fez assistência em goleada do time holandês sobre os ingleses, na última quarta-feira, em Anfield
Mauro Júnior celebrou o bom momento e a goleada do PSV sobre o Liverpool na última quarta-feira (26), no Anfield, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O jogador do time holandês, que fez assistência para um dos gols, afirmou que a vitória ficará marcada para sempre na história da competição.
“É uma vitória enorme para a gente, ainda mais fora de casa e contra um adversário gigante como o Liverpool. Entramos muito concentrados e conseguimos impor nosso jogo desde o início. Fico feliz por ter ajudado novamente com uma assistência, mas o mais importante é que todos tiveram uma atuação muito forte e merecemos demais esse resultado”, disse antes de complementar.
“Não é fácil vir até Anfield e vencer o time deles aqui, onde a atmosfera é sempre bem complicada para os visitantes. Foi uma vitória especial e que ficará marcada para sempre”, finalizou.
Mauro Júnior, que atua como lateral esquerdo ou ponta, acumula oito participações diretas em gols, com um marcado e sete assistências. O PSV, aliás, está na 15ª posição na Champions League, com oito pontos, e ostenta invencibilidade de 12 partidas.
