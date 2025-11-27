Brasil x Noruega (Feminino): onde assistir e escalações

A última vez que a Seleção Brasileira entrou em campo para enfrentar as norueguesas foi no dia 7 de outubro de 2022, em Oslo, na Noruega. Na ocasião, o Brasil venceu por 4 a 1. Os dois gols, aliás, foram da atacante Bia Zaneratto.

A Seleção Brasileira feminina fará um jogo amistoso contra a Noruega, nesta sexta-feira (28), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de La Linea, na Espanha. O Brasil está em sétimo lugar no ranking feminino da Fifa, enquanto as norueguesas são a 12ª colocada da lista. Este será o penúltimo compromisso da equipe comandada pelo técnico Arthur Elias em 2025. Depois das norueguesas, a Amarelinha fecha com Portugal.

Onde assistir

A partida entre Brasil e Noruega, em jogo amistoso, portanto, terá a transmissão do Sportv.

Como chega o Brasil

O Brasil vai com elenco com 24 atletas foram convocadas para os confrontos contra Noruega e Portugal. Uma das principais novidades é o retorno da goleira Letícia Izidoro. Além dela, Lelê, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho em fevereiro do ano passado, voltou a ser convocada por Arthur Elias. A zagueira Fê Palermo, as meias Brena e Yayá, e as atacantes Gabi Zanotti e Gabi Portilho também são as novidades da lista.

Entretanto, Arthur Elias também conta com desfalques. Laís Estevam, do Palmeiras, é baixa certa por conta de uma grave lesão no joeolho. Além disso, Kerolin, do Manchester City, e Gio Garbelini (Atlético-MG), ambas entregues ao departamento médico de seus respectivos clubes, estão fora de combate.

Como chega a Noruega

Do outro lado, a Noruega vai em busca da primeira vitória contra o Brasil em 29 anos, já que a última foi em 1996. Vale lembrar que as seleções já se enfrentaram em grandes competições, como Jogos Olímpicos e Copas do Mundo. Sem desfalques, a equipe comandada por Gemma Grainger, portanto, vem de um bom resultado contra o Japão e deve manter a mesma base para o embate contra as brasileiras.