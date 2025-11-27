Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona ganha reforço importante, mas sofre nova baixa

Barcelona ganha reforço importante, mas sofre nova baixa

Time recebe um retorno esperado para o meio-campo, enquanto outra peça da posição fica fora por lesão e abre disputa na equipe titular
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Barcelona atravessa um momento agitado na temporada. A derrota por 3 a 0 para o Chelsea, em Londres, pela quinta rodada da fase de liga da Champions, veio acompanhada de uma notícia boa e outra ruim no elenco.

LEIA MAIS: Empresário revela que ofereceu Estêvão ao Barcelona por quatro anos seguidos

O lado positivo é o retorno de Pedri, que participou do treino desta quinta-feira (27) e tem chances de voltar a jogar já no sábado (29), diante do Alavés, pelo Campeonato Espanhol. O meio-campista, um dos pilares do time, estava fora desde sua última lesão.

A preocupação fica por conta de Fermín López, que desfalca o Barça por aproximadamente duas semanas após sofrer uma lesão na panturrilha direita. O meia vivia excelente fase, acumulando sete gols e quatro assistências na temporada.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar