Barcelona ganha reforço importante, mas sofre nova baixa

Time recebe um retorno esperado para o meio-campo, enquanto outra peça da posição fica fora por lesão e abre disputa na equipe titular / Crédito: Jogada 10

O Barcelona atravessa um momento agitado na temporada. A derrota por 3 a 0 para o Chelsea, em Londres, pela quinta rodada da fase de liga da Champions, veio acompanhada de uma notícia boa e outra ruim no elenco.