Strasbourg x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

Strasbourg x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 4ª rodada da fase de liga da Liga Conferência 2025/26
As emoções da Liga Conferência 2025/26 estão de volta. Nesta quinta-feira (27), Strasbourg e Crystal Palace se enfrentam às 17h (de Brasília), em confronto direto válido pela quarta rodada da fase de liga do torneio do terceiro escalão do futebol europeu.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).
Como chega o Strasbourg
O Strasbourg vem de uma derrota por 1 a 0 para o Lens no Campeonato Francês, mas tenta virar a chave e se concentrar na disputa da Liga Conferência. O time faz uma boa campanha na competição europeia e está na 7ª posição, com sete pontos em três jogos. Ao todo, foram duas vitórias e um empate, com uma campanha invicta até o momento.
Contudo, o técnico Liam Rosenior precisa lidar com alguns problemas no elenco. Abdoul Ouattara, Karl-Johan Johnsson, Saidou Sow e Maxi Oyedele, lesionados, são baixas confirmadas para o jogo desta quinta-feira.
Como chega o Crystal Palace
Por outro lado, o Crystal Palace faz uma boa temporada até o momento. O time é o atual campeão da Supercopa da Inglaterra em 2025 ao derrotar o Liverpool nas penalidades e conquistar o título pela primeira vez. Além disso, os ingleses veem na Liga Conferência uma oportunidade de conquistar mais um troféu inédito e confirmar a classificação para a Liga Europa em 2026/27.
Atualmente, o clube londrino está na 9ª posição da Liga Conferência, com seis pontos em três rodadas.
Além disso, o Crystal Palace vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Wolverhampton na Premier League e está em uma sequência de cinco jogos sem perder, somando todas as competições.
Por fim, Calen Kporha e Cheick Oumar Doucoure, lesionados, são desfalques confirmados para o técnico Oliver Glasner. Já Chadi Riad aparece como dúvida.
STRASBOURG X CRYSTAL PALACE
4ª rodada da fase de liga da Liga Conferência
Data e horário: quinta-feira, 27/11/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Stade de la Meinau, em Estrasburgo.
STRASBOURG: Pendentes; Høgsberg, Sarr, Chilwell; Doué, El Mourabet, Barco, Moreira; Lemarechal, Panichelli; Emegha. Técnico: Liam Rosenior.
CRYSTAL PALACE: Henderson; Richards, Lacroix, Guéhi; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino. Técnico: Oliver Glasner.
Árbitro: Javier Alberola Rojas (Espanha).
Auxiliares: Alfredo Rodriguez Moreno (Espanha) e Carlos Álvarez Fernández (Espanha).
VAR: Juan Martínez Munuera (Espanha).
