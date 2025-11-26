Strasbourg x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Liga Conferência 2025/26 estão de volta. Nesta quinta-feira (27), Strasbourg e Crystal Palace se enfrentam às 17h (de Brasília), em confronto direto válido pela quarta rodada da fase de liga do torneio do terceiro escalão do futebol europeu. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

O Strasbourg vem de uma derrota por 1 a 0 para o Lens no Campeonato Francês, mas tenta virar a chave e se concentrar na disputa da Liga Conferência. O time faz uma boa campanha na competição europeia e está na 7ª posição, com sete pontos em três jogos. Ao todo, foram duas vitórias e um empate, com uma campanha invicta até o momento. Contudo, o técnico Liam Rosenior precisa lidar com alguns problemas no elenco. Abdoul Ouattara, Karl-Johan Johnsson, Saidou Sow e Maxi Oyedele, lesionados, são baixas confirmadas para o jogo desta quinta-feira. Como chega o Crystal Palace Por outro lado, o Crystal Palace faz uma boa temporada até o momento. O time é o atual campeão da Supercopa da Inglaterra em 2025 ao derrotar o Liverpool nas penalidades e conquistar o título pela primeira vez. Além disso, os ingleses veem na Liga Conferência uma oportunidade de conquistar mais um troféu inédito e confirmar a classificação para a Liga Europa em 2026/27.

Atualmente, o clube londrino está na 9ª posição da Liga Conferência, com seis pontos em três rodadas. Além disso, o Crystal Palace vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Wolverhampton na Premier League e está em uma sequência de cinco jogos sem perder, somando todas as competições. Por fim, Calen Kporha e Cheick Oumar Doucoure, lesionados, são desfalques confirmados para o técnico Oliver Glasner. Já Chadi Riad aparece como dúvida.