Seleções estudam recorrer para ampliar suspensão de Cristiano Ronaldo

A punição aplicada pela Fifa a Cristiano Ronaldo ainda promete gerar debate. O atacante foi expulso no jogo contra a Irlanda após acertar uma cotovelada no zagueiro Dara O’Shea e recebeu suspensão de três partidas. No entanto, dois desses jogos ficaram com pena suspensa por um ano, o que garante a presença do astro na estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026. Ele já cumpriu o único jogo efetivo de suspensão na última rodada das Eliminatórias, diante da Armênia.

De acordo com informações do ‘Daily Mail’, as seleções que forem sorteadas para enfrentar Portugal no Mundial, no dia 5 de dezembro, estudam recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para tentar reverter essa decisão e fazer valer a suspensão integral.

A situação também chamou a atenção de outras seleções que lidam com casos parecidos. Algumas acompanham de perto o desfecho de Cristiano Ronaldo para avaliar se podem usar o precedente em favor de seus próprios jogadores, alegando possível diferença de tratamento entre situações semelhantes.

Entre os atletas citados está o zagueiro Nicolás Otamendi, expulso no último jogo da Argentina nas Eliminatórias. Dessa maneira, a Federação Argentina mantém conversas com a Fifa na tentativa de anular sua punição. Outro exemplo é Tigran Barseghyan, capitão da seleção da Armênia, também expulso contra a Irlanda pelo mesmo motivo que levou à expulsão de CR7.