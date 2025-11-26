Presidente do Santos atualiza situação de Neymar: “Não teve dor”

O presidente do clube, Marcelo Teixeira, confirmou que o craque participou das atividades. Em um evento da CBF realizado em São Paulo, o mandatário alvinegro destacou que Neymar não sentiu dores e que o departamento médico irá avaliá-lo para saber se ele tem condições de jogo.

O Santos vive um período de apreensão para saber se contará ou não com Neymar na briga contra o rebaixamento. O craque sofreu uma lesão no menisco do joelho e rumores apontavam que não voltaria mais aos gramados neste ano. Entretanto, o jogador treinou com o elenco nesta quarta-feira (26) e tem chances de atuar contra o Sport, na sexta-feira (28).

“Expectativa, esperança. Eu não sou médico e nem acompanho as decisões que devem ser exclusivas do departamento de saúde. Hoje ele treinou, algo que era uma preocupação e não teve dor. Não é a diretoria que avalia isso, é o departamento médico. Vamos esperar os profissionais do clube. Há possibilidade, a expectativa é essa. Sem nenhum tipo de sacrifício, algo que venha a prejudicar o jogador e o Santos. Queremos todos aptos para uma batalha como essa”, enfatizou.

Entretanto, Teixeira reforçou que o Peixe irá partir para sacrifícios para contar o Neymar nas últimas rodadas do Brasileirão. O presidente ressaltou que se houver necessidade de intervenção, isso será feito de imediato.

“Se houvesse algo mais grave, não permitiríamos que houvesse um sacrifício, algo para que ele pudesse estar em campo. Se tivesse necessidade de alguma intervenção, seria feito imediatamente. Não é o caso. Não é porque o Santos precisa de um resultado que nós fazemos fazer algo anormal ou irregular, que prejudique a continuidade”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.