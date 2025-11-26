Presidente da CBF rebate Abel Ferreira após críticas sobre a arbitragem

Presidente da CBF rebate Abel Ferreira após críticas sobre a arbitragemSamir Xaud minimizou as palavras do treinador do Palmeiras, que insinuou comportamento 'diferente' após polêmica em clássico com o São Paulo
O presidente da CBF, Samir Xaud, rebateu a fala do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, feitas após a derrota para o Grêmio, na noite de terça-feira (25), em Porto Alegre. O treinador insinuou que a posição da arbitragem perante a seu time mudou de comportamento depois da polêmica no clássico com o São Paulo, que terminou com a suspensão e o afastamento do árbitro de campo e do VAR.
“A cada rodada as falas mudam, as opiniões mudam. Mas quando há um erro que favorece a (própria) equipe ninguém fala. Então, para mim, é natural. Os erros acontecem, mas estamos trabalhando para melhorar todo o nosso futebol e a nossa arbitragem”, disse Xaud.
Xaud confirma tecnologia de impedimento semiautomático em 2026
Durante a realização do Summit Academy, da CBF, esta quarta-feira (26), em São Paulo, Xaud confirmou a adoção do impedimento semiautomático no país a partir de 2026. “Essas transformações acompanham o que há de mais moderno no futebol mundial. Também vamos profissionalizar a arbitragem e ampliar o uso da tecnologia”, disse.
Ele ainda mencionou avanços no futebol feminino, como novas cotas e políticas que permitem que jogadoras lactantes viajem com seus filhos. “Precisávamos organizar a casa para a Copa de 2027. Tenho plena confiança de que brigaremos pelo título”, concluiu.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar