Presidente da CBF rebate Abel Ferreira após críticas sobre a arbitragem

Durante a realização do Summit Academy, da CBF, esta quarta-feira (26), em São Paulo, Xaud confirmou a adoção do impedimento semiautomático no país a partir de 2026. “Essas transformações acompanham o que há de mais moderno no futebol mundial. Também vamos profissionalizar a arbitragem e ampliar o uso da tecnologia”, disse.

Ele ainda mencionou avanços no futebol feminino, como novas cotas e políticas que permitem que jogadoras lactantes viajem com seus filhos. “Precisávamos organizar a casa para a Copa de 2027. Tenho plena confiança de que brigaremos pelo título”, concluiu.

