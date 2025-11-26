Néiser Villarreal chega a BH para iniciar atividades no Cruzeiro

Néiser Villarreal chega a BH para iniciar atividades no CruzeiroReforço da Raposa para a próxima temporada, jovem atacante realizará exames médicos para assinar contrato de cinco anos
O jovem Néiser Villarreal, de apenas 20 anos, chegou a Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (27), para realizar exames médicos e iniciar suas atividades como jogador do Cruzeiro. O atacante é um dos dois reforços já acertados pela Raposa para a próxima temporada.
Néiser Villarreal assinou um contrato de cinco anos com o Cruzeiro. Ele tinha vínculo com o Millonarios, da Colômbia, que se encerrou na última segunda-feira. Assim, pôde viajar para o Brasil e se apresentar ao novo clube.
Além do atacante colombiano, a Raposa já fechou com outro reforço para a próxima temporada. Trata-se do goleiro Matheus Cunha, do Flamengo, que se apresentará na Toca da Raposa somente em janeiro. Aliás, ele também chega ao clube sem custos, após o fim do compromisso com o Rubro-Negro carioca.
O atacante destacou-se no Mundial Sub-20 com a Colômbia, que chegou até a semifinal do torneio. Aliás, Néiser Villarreal marcou cinco gols na competição, todos eles na fase mata-mata.
Após Mundial Sub-20, o jogador não retornou ao Millonarios, que abriu um expediente disciplinar interno e avalia acionar o atacante na Fifa.
Entre junho e setembro, Néiser Villarreal ficou sem atuar por conta de uma lesão. O seu contrato com o Cruzeiro se inicia em dezembro e não teve o valor da multa rescisória revelado.
