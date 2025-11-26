Mbappé faz quatro, e Real Madrid vence o Olympiacos pela Champions

Atacante francês deitou e rolou, marcou quatro vezes e contou com grande atuação de Vini Jr para levar os Merengues a mais uma vitória / Crédito: Jogada 10

Kylian Mbappé só não fez chover em Pireu nesta quarta-feira (26), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Afinal, o atacante francês marcou quatro gols na vitória do Real Madrid por 4 a 3 sobre o Olympiacos, disparando na artilharia da competição, agora com nove. O seu hat-trick é o segundo mais rápido da história do torneio. Como grande parceiro, Vini Jr fez excelente partida, com duas assistências, infernizando a vida dos defensores do time grego, principalmente o compatriota Rodinei. Chiquinho, Taremi e El Kaabi descontaram. O resultado faz o Real Madrid subir para a quinta colocação, com 12 pontos conquistados. O Olympiacos, por sua vez, segue em situação muito complicada. Os gregos estão na 33ª posição, com apenas dois somados.

Na próxima rodada, o Real Madrid faz o clássico europeu diante do Manchester City, no Santiago Bernabéu, na quarta-feira (10 de dezembro). No dia anterior, a equipe grega visita o Kairat. O Real Madrid entrou na partida esfacelado defensivamente, após a constatação da lesão de Huijsen. Afinal, além do jovem zagueiro, o técnico Xabi Alonso não poderia contar também com Rüdiger, Alaba e Militão, todos lesionados. Assim, optou por improvisar o lateral-esquerdo Carreras ao lado de Acensio. Essa mudança forçada teve impacto no jogo. Apesar de o primeiro lance ter saído dos pés de Vini Jr, que parou em grande defesa do goleiro grego, o Olympiacos se aproveitou e abriu o placar exatamente pelo setor, aos oito minutos. Em triangulação perfeita na entrada da área, El Kaabi rolou e Chiquinho bateu bonito para fazer 1 a 0. Real Madrid não se assusta e vira o marcador O Real Madrid não se assustou com a vantagem da equipe anfitriã e aproveitou os inúmeros espaços dados no setor defensivo, principalmente do lado direito, que teve Rodinei como titular. O brasileiro não se encontrou na marcação e nem no ataque, oferecendo uma avenida as suas costas, muito bem aproveitadas pelo rápido ataque merengue.

Aos 22, Vini Jr recebeu pela esquerda, ainda em seu campo, e deu um lançamento nojento de trivela. O passe açucarado encontrou Mbappé na boa para empatar o jogo. Dois minutos depois, Alexander-Arnold achou Arda Güler, que avançou até a linha de fundo pela direita e cruzou na cabeça do francês, que virou o marcador. O Olympiacos, assim, ficou atônito em campo. Aos 28, em grande lançamento de Camavinga, Mbappé saiu na velocidade e aproveitou condição dada por Rodinei na marcação e tocou na saída de Tzolakis: 3 a 1 para o Real Madrid. O segundo hat-trick mais rápido da história da Champions. Os espanhóis chegaram a fazer o quarto, novamente em lance pela esquerda de ataque. Vini Jr recebeu de Mbappé e bateu colocado. Contudo, o camisa 9 estava impedido no início do lance. Em seguida, Tchouaméni acertou o travessão e quase fez o quarto. O brasileiro também quase ampliou por cobertura. No fim, Lunin apareceu e salvou cabeçada de Al Kaabi.

Mbappé faz o quarto gol dele em jogada de Vini Jr O início do segundo tempo seguiu o mesmo roteiro. No primeiro lance, Vini Jr chutou da entrada da área e a bola passou tirando tinta da trave. Em seguida, o Olympiacos diminuiu com Taremi, de cabeça, aproveitando espaço entre Acensio e Carreras. O brasileiro seguia endiabrado pela esquerda e quase fez um golaço após passar por dois marcadores – um deles Rodinei – e parar no goleiro. Vini Jr deitava e rolava. Mais uma vez às costas de Rodinei, ele recebeu e deixou o capitão Retsos para trás antes de tocar para Mbappé fazer o quarto dele na partida. Com o placar novamente mais dilatado, Xabi Alonso tirou Acensio, único zagueiro do elenco disponível, e lançou Brahin Díaz, recuando Tchouaméni. O risco de poupar o jovem defensor custou caro ao Real Madrid. Em contragolpe, o brasileiro Strefezza cruzou e El Kaabi, novamente entre os “zagueiros” improvisados, cabeceou sem chances para Lunin. O atacante marroquino quase empatou em chute que passou raspando à meta do goleiro ucraniano. Nos minutos finais, o Olympiacos imprimiu uma grande pressão para cima do poderoso Real Madrid, muito pela falta de zagueiros dos espanhóis. A equipe grega povoou o campo de ataque e achava espaços, levando perigo a cada investida. No fim, Xabi Alonso tirou Vini Jr para colocar o lateral Fran García, para segurar o resultado, e acabou saindo da Grécia com mais três pontos na conta.