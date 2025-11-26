Flamengo relaciona todo elenco para final da Libertadores

Flamengo relaciona todo elenco para final da LibertadoresEm busca do tetra, Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras, no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru
O Flamengo divulgou a lista dos jogadores relacionados que viajam para Lima, no Peru, palco da final da Libertadores. O jogo será neste sábado, dia 29, às 18h, contra o Palmeiras. Os atacantes Pedro, Gonzalo Plata e Léo Ortiz estão com a delegação rubro-negra, mesmo que não possam atuar.
Em decisões, é comum que o clube leve todos os jogadores que fazem parte do elenco. Alguns acabam cortados. Será, naturalmente, o caso de Plata, que foi expulso na semifinal. Além dele, o atacante Pedro sofreu uma lesão na coxa que pode tirá-lo de toda a temporada. Ele também ficará fora da partida da Libertadores.
Um que pode ser novidade na decisão é Léo Ortiz. O zagueiro voltou aos treinos e deve ser opção para o técnico Filipe Luís. Allan, que trata uma fascite plantar, também está na lista.
Quem vencer o duelo de sábado, será o primeiro brasileiro a ter quatro taças da Libertadores. O Flamengo venceu em 1981, 2019 e 2022, enquanto o Palmeiras em 1999, 2020 e 2021.
Os relacionados do Flamengo para Libertadores
