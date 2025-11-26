Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo relaciona todo elenco para final da Libertadores

Em busca do tetra, Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras, no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru
O Flamengo divulgou a lista dos jogadores relacionados que viajam para Lima, no Peru, palco da final da Libertadores. O jogo será neste sábado, dia 29, às 18h, contra o Palmeiras. Os atacantes Pedro, Gonzalo Plata e Léo Ortiz estão com a delegação rubro-negra, mesmo que não possam atuar.

Em decisões, é comum que o clube leve todos os jogadores que fazem parte do elenco. Alguns acabam cortados. Será, naturalmente, o caso de Plata, que foi expulso na semifinal. Além dele, o atacante Pedro sofreu uma lesão na coxa que pode tirá-lo de toda a temporada. Ele também ficará fora da partida da Libertadores.

Um que pode ser novidade na decisão é Léo Ortiz. O zagueiro voltou aos treinos e deve ser opção para o técnico Filipe Luís. Allan, que trata uma fascite plantar, também está na lista.

Quem vencer o duelo de sábado, será o primeiro brasileiro a ter quatro taças da Libertadores. O Flamengo venceu em 1981, 2019 e 2022, enquanto o Palmeiras em 1999, 2020 e 2021.

Os relacionados do Flamengo para Libertadores

