Flamengo relaciona todo elenco para final da Libertadores

Em busca do tetra, Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras, no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru

O Flamengo divulgou a lista dos jogadores relacionados que viajam para Lima, no Peru, palco da final da Libertadores. O jogo será neste sábado, dia 29, às 18h, contra o Palmeiras. Os atacantes Pedro, Gonzalo Plata e Léo Ortiz estão com a delegação rubro-negra, mesmo que não possam atuar.

Em decisões, é comum que o clube leve todos os jogadores que fazem parte do elenco. Alguns acabam cortados. Será, naturalmente, o caso de Plata, que foi expulso na semifinal. Além dele, o atacante Pedro sofreu uma lesão na coxa que pode tirá-lo de toda a temporada. Ele também ficará fora da partida da Libertadores.