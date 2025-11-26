Atriz de série da Netflix é filha de ex-zagueiro do Botafogo

Na produção audiovisual que a Netflix exibe, a personagem que Giullia interpreta é esposa do criminoso “Búfalo”, candidato a futuro administrador do império de sua família. No entanto, o caminho para alcançar esse objetivo é turbulento, pois trava desavenças com sua irmã, Mirna Guerra, papel da atriz Mel Maia na trama.

A atriz Giullia Buscacio, que ganha notoriedade com o papel de Suzana Guerra na série “Os Donos do Jogo”, é filha de um ex-zagueiro do Botafogo . Ela é herdeira do ex-defensor Júlio César Gouveia Vieira, mais conhecido como Julinho, que teve passagem pelo Alvinegro.

A filha do ex-zagueiro do Botafogo é natural de Funchal, capital da Ilha da Madeira, em Portugal. Apesar disso, a sua trajetória como artista teve início no Brasil, ainda durante sua infância, mais especificamente em 2009. Na oportunidade, o seu primeiro trabalho foi na “Record” ao atuar na série “A Lei e o Crime, em que fez o papel de Patrícia. Um ano depois, ela esteve na Globo ao participar da atração “Nosso Querrido Trapalhão”. Giullia seguiu na emissora em 2011 e teve atuação especial em “Aquele Beijo”.

Posteriormente a esses trabalhos, ela emendou nove interpretações em atuacções televisivas na emissora da família Marinho. Assim, a herdeira do ex-zagueiro do Botafogo ostenta uma carreira consolidada aos 27 anos. No seu currículo consta participações em Balacobaco (2012), I Love Paraisópolis (2015), Velho Chico (2016), Novo Mundo (2017), O Sétimo Guardião (2018). Além de Éramos Seis (2019), Travessia (2023) e Renascer (2024).

Trajetória de Julinho e auge no Botafogo

O antigo defensor deu os primeiros passos no futebol nas categorias de base do Botafogo e chegou ao profissional em 1994, permanecendp por mais dois anos. Na ocasião, transferiu-se para o Marítimo, em Portugal.

Em 1999, voltou ao Brasil para atuar na Ponte Preta. Posteriormente, em 2001, foi para a Coreia do Sul. Quatro anos depois, retornou ao Brasil e passou por times de menor expressão como Madureira, America-RJ, Cabofriense até se aposentar no CFZ.