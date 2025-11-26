Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após “dispensar” Libertadores, Netflix deve disputar os direitos de outra competição

Plataforma recebeu convite da Conmebol para participar da briga pela transmissão de seus principais torneios, mas optou por recusá-lo
Depois de descartar participação na disputa pelo próximo ciclo da Libertadores, a Netflix estuda outro movimento voltado ao futebol. A plataforma agora analisa a possibilidade de adquirir os direitos de transmissão da Premier League, com objetivo de identificar oportunidades estratégicas dentro da modalidade.

A avaliação sobre o Campeonato Inglês ocorre após negociações recentes envolvendo torneios da UEFA, segundo o site inglês Versus. A empresa manteve conversas para transmitir a Supercopa e a Champions League na Alemanha, aproximou-se de um acordo, mas acabou superada pelo Paramount+.

O cenário e anseio por se fazer mais presente no meio esportivo cresceu a partir da negociação com sua concorrente para os direitos da Champions no Reino Unido.  Agora, a plataforma observa pacotes segmentados que a Premier League oferece, principalmente os relacionados a jogos disputados no período de fim de ano.

Etse formato interessa à companhia por abrir alternativas de entrada gradativa em uma liga de grande visibilidade.

Expansão para o mercado norte-americano

A empresa também acompanha o ambiente dos Estados Unidos, onde o contrato de transmissão da Premier League está com a NBC até 2028. A possível abertura do mercado coloca a plataforma diante de novas oportunidades, já que a competição inglesa é um dos principais produtos de futebol no país.

Esse avanço se conecta às transmissões das Copas do Mundo Femininas de 2027 e 2031 nos EUA. Isso porque os torneios se destacam como ponto inicial do movimento das plataformas digitais em torneios de alto alcance. Em seguida, o foco migrou para ligas europeias e para competições com forte presença global.

Pressão por direitos e mudanças no setor

O interesse da empresa aparece em um momento em que grandes propriedades esportivas elevam seus valores de mercado. As últimas concessões firmadas pela UEFA aumentaram o custo dos direitos em diversos países, o que pressiona concorrentes e intensifica a disputa por contratos futuros.

Por outro lado, a distribuição de conteúdo esportivo vive um período de reposicionamento entre grupos tradicionais e digitais. Sky, TNT Sports e NBC lidam com plataformas que oferecem alcance global e bases amplas de assinantes, além de consumidores que concentram cada vez mais seus hábitos de consumo no streaming.

Netflix descarta Libertadores

Paralelamente à avaliação sobre a Premier League, a empresa decidiu não apresentar proposta à Conmebol pelos direitos de transmissão da Libertadores e Sul-Americana entre 2027 e 2030.

De acordo com Gabriel Vaquer, da coluna F5, a companhia recebeu convite da Conmebol em outubro e analisou a oferta internamente. A plataforma, porém, considerou arriscado assumir um produto de transmissão ao vivo de grande porte no Brasil.

Antes de mergulhar nesse tipo de transmissão, a plataforma pretende promover iniciativas específicos de live streaming e focar em ativos estratégicos de grande visibilidade, como a Copa do Mundo Feminina.

