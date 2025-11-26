Após “dispensar” Libertadores, Netflix deve disputar os direitos de outra competição

Plataforma recebeu convite da Conmebol para participar da briga pela transmissão de seus principais torneios, mas optou por recusá-lo / Crédito: Jogada 10

Depois de descartar participação na disputa pelo próximo ciclo da Libertadores, a Netflix estuda outro movimento voltado ao futebol. A plataforma agora analisa a possibilidade de adquirir os direitos de transmissão da Premier League, com objetivo de identificar oportunidades estratégicas dentro da modalidade. A avaliação sobre o Campeonato Inglês ocorre após negociações recentes envolvendo torneios da UEFA, segundo o site inglês Versus. A empresa manteve conversas para transmitir a Supercopa e a Champions League na Alemanha, aproximou-se de um acordo, mas acabou superada pelo Paramount+.

O cenário e anseio por se fazer mais presente no meio esportivo cresceu a partir da negociação com sua concorrente para os direitos da Champions no Reino Unido. Agora, a plataforma observa pacotes segmentados que a Premier League oferece, principalmente os relacionados a jogos disputados no período de fim de ano. Etse formato interessa à companhia por abrir alternativas de entrada gradativa em uma liga de grande visibilidade. Expansão para o mercado norte-americano A empresa também acompanha o ambiente dos Estados Unidos, onde o contrato de transmissão da Premier League está com a NBC até 2028. A possível abertura do mercado coloca a plataforma diante de novas oportunidades, já que a competição inglesa é um dos principais produtos de futebol no país. Esse avanço se conecta às transmissões das Copas do Mundo Femininas de 2027 e 2031 nos EUA. Isso porque os torneios se destacam como ponto inicial do movimento das plataformas digitais em torneios de alto alcance. Em seguida, o foco migrou para ligas europeias e para competições com forte presença global.

Pressão por direitos e mudanças no setor O interesse da empresa aparece em um momento em que grandes propriedades esportivas elevam seus valores de mercado. As últimas concessões firmadas pela UEFA aumentaram o custo dos direitos em diversos países, o que pressiona concorrentes e intensifica a disputa por contratos futuros. Por outro lado, a distribuição de conteúdo esportivo vive um período de reposicionamento entre grupos tradicionais e digitais. Sky, TNT Sports e NBC lidam com plataformas que oferecem alcance global e bases amplas de assinantes, além de consumidores que concentram cada vez mais seus hábitos de consumo no streaming. Netflix descarta Libertadores Paralelamente à avaliação sobre a Premier League, a empresa decidiu não apresentar proposta à Conmebol pelos direitos de transmissão da Libertadores e Sul-Americana entre 2027 e 2030.