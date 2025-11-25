Virginia Fonseca traça comparativo entre relação com Vini Jr e Zé Felipe: “Não vivemos”Influenciadora oficializou seu namoro com o camisa 7 do Real Madrid em outubro, meses após o divórcio com o cantor e pai de seus três filhos
A maneira como Virgínia Fonseca tem conduzido o namoro com Vini Jr. marca uma mudança evidente em relação ao ritmo da relação com seu ex-marido, o cantor Zé Felipe. Aos 26 anos, a apresentadora do SBT contou que, desta vez, decidiu avançar com calma no relacionamento — distinto ao que aconteceu anteriormente. Ela assumiu o romance com o camisa 7 merengue no fim de outubro, após meses de rumores sobre o affair.
Virginia revelou que passou semanas apenas conversando com Vinicius antes de aceitar encontrá-lo. “Nos conhecemos, ficamos nos falando por um mês para depois nos encontrarmos. Daí, começamos a namorar e agora estamos vivendo a fase do namoro, calmo”, disse.
“A gente se liga e conversa o dia todo por WhatsApp. À distância tem que ser assim. Tanto eu, quanto ele, estamos dispostos a encarar esse desafio e fazer dar certo”, completou à Revista Quem.
Em seguida, comparou a fase atual com a que viveu com Zé Felipe nessa mesma altura à época do início do relacionamento. Ela afirmou que tudo aconteceu em ritmo acelerado no antigo relacionamento, inclusive a construção da família.
Relação marcada pela intensidade
Fonseca recordou que passou a dividir teto com Zé Felipe já na segunda semana de namoro, com pouco tempo de convívio até a primeira gestação e o casamento. O ex-casal anunciou a separação em maio deste ano e ambos já engataram um novo romance.
“Meu relacionamento com o Zé foi muito intenso. Tanto eu, quanto ele, somos muito intensos. Então, quando a gente começou foi um turbilhão; quando eu vi, já estava grávida e casada. Não vivemos essa fase de namoro, que agora estou vivendo com o Vini”, disse.
Namorada de Vini Jr., Virginia se destaca
Além do novo momento na vida pessoal, a influenciadora agora se destaca entre esposas e namoradas de jogadores ao redor do mundo. Isso porque um estudo da Glam Set & Match colocou Virginia na primeira colocação do levantamento sobre fortunas desse nicho.
Com estimados 78 milhões de dólares (cerca de R$ 416 milhões), a influenciadora supera nomes como Bruna Biancardi, Georgina Rodríguez, Izabel Goulart e Victoria Beckham.
A ex-Spice Girl, casada com David Beckham, aparece na segunda posição, com patrimônio próximo dos 70 milhões de dólares. Anna Lewandowska, esposa de Robert Lewandowski, completa o pódio, com cerca de 63 milhões de dólares. Entre as brasileiras citadas, Izabel Goulart figura na lista com sete milhões de dólares, enquanto Bruna Biancardi aparece com cinco milhões.
