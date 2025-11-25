Sporting x Club Brugge: onde assistir, escalações e arbitragem

Sporting x Club Brugge: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes fazem duelo nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League
Sporting e Club Brugge se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de Liga da Champions 2025/26, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. O clube português soma sete pontos em quatro jogos e segue em busca de confirmar a classificação para a próxima fase. Já o time belga, entretanto, conquistou apenas quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas.
Onde assistir
A partida entre Sporting e Club Brugge, pela Champions League, portanto, terá transmissão da HBO Max.
Como chega o Sporting
O Sporting pode fazer história em caso de vitória na Champions League. Afinal, seria a primeira vez que o clube vence seus três primeiros jogos em casa numa mesma edição do torneio. A equipe de Rui Borges está invicta há nove partidas em todas as competições e mantendo 100% de aproveitamento no Alvalade nesta campanha europeia.
O técnico Rui Borges, aliás, terá desfalques para o duelo desta quarta. O treinador não contará com Zeno Debast, Nuno Santos, Daniel Bragança, Fotis Ionnidis e Pedro Gonçalves. Todos lesionados.
Como chega o Club Brugge
Do outro lado, o Club Brugge está em uma situação delicada e sem vencer na Champions há três rodadas. A equipe belga enfrenta sérios problemas jogando fora de casa, onde para Atalanta e Bayern de Munique. Precisando de pontos para não sair da zona de classificação, o Brugge terá que superar um histórico negativo, já que foi derrotado em cinco das suas sete visitas anteriores a Portugal.
A equipe, aliás, não terá à disposição Ludovit Reis, Kyriani Sabbe, Simon Mignolet, Bjorn Meijer e Lynnt Audoor. Eles, afinal, estão lesionados.
SPORTING x CLUB BRUGGE
Fase de liga da Champions League – 5ª rodada
Data-Hora: 26/11/2025 (quarta-feira), às 17h (de Brasília)
Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)
SPORTING: Silva; Araujo, Inacio, Diomande, Vagiannidis; Simoes, Hjulmand; Catamo, Trincao, Quenda; Suarez. Técnico: Rui Borges.
BRUGGE:Jackers; Seys, Mechele, Ordonez, Siquet; Onyedika, Stankovic; Diakhon, Vanaken, Forbs; Tresoldi. Técnico: Nicky Hayen.
Árbitro: Tobias Stieler
Auxiliares: Lasse Koslowski e Mark Borsch
VAR: Benjamin Brand
