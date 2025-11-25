Sporting x Club Brugge: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League

A partida entre Sporting e Club Brugge, pela Champions League, portanto, terá transmissão da HBO Max.

Sporting e Club Brugge se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de Liga da Champions 2025/26, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. O clube português soma sete pontos em quatro jogos e segue em busca de confirmar a classificação para a próxima fase. Já o time belga, entretanto, conquistou apenas quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas.

Como chega o Sporting

O Sporting pode fazer história em caso de vitória na Champions League. Afinal, seria a primeira vez que o clube vence seus três primeiros jogos em casa numa mesma edição do torneio. A equipe de Rui Borges está invicta há nove partidas em todas as competições e mantendo 100% de aproveitamento no Alvalade nesta campanha europeia.

O técnico Rui Borges, aliás, terá desfalques para o duelo desta quarta. O treinador não contará com Zeno Debast, Nuno Santos, Daniel Bragança, Fotis Ionnidis e Pedro Gonçalves. Todos lesionados.

Como chega o Club Brugge

Do outro lado, o Club Brugge está em uma situação delicada e sem vencer na Champions há três rodadas. A equipe belga enfrenta sérios problemas jogando fora de casa, onde para Atalanta e Bayern de Munique. Precisando de pontos para não sair da zona de classificação, o Brugge terá que superar um histórico negativo, já que foi derrotado em cinco das suas sete visitas anteriores a Portugal.

A equipe, aliás, não terá à disposição Ludovit Reis, Kyriani Sabbe, Simon Mignolet, Bjorn Meijer e Lynnt Audoor. Eles, afinal, estão lesionados.