São Paulo aprova empréstimo de R$ 25 milhões e aumenta número de financiamentos em 2025

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou, nesta terça-feira (25), uma nova linha de crédito de R$ 25 milhões para o pagamento de dívidas. A votação teve quase 70% de aprovação, com 142 conselheiros a favor, 46 contra e 16 que se abstiveram.
O financiamento será realizado com o Banco Daycoval, que já havia intermediado uma operação de cerca de R$ 50 milhões com o clube neste ano.
O novo empréstimo estava aprovado desde agosto para os cofres do São Paulo. O novo financiamento está dentro dos valores estimados pelo orçamento, aprovado no fim do ano passado. A avaliação interna é que a votação do conselho ocorreu de forma protocolar.
O orçamento do clube prevê um total de R$ 105 milhões para financiamento. Destes, R$ 75 milhões estão ligados ao Banco Daycoval, enquanto outros R$ 18 milhões vieram via FIDC, pela Galapagos. O Tricolor também possui outros R$ 112 milhões pré-aprovados, não utilizados até agora.
