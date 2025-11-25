São Paulo aprova empréstimo de R$ 25 milhões e aumenta número de financiamentos em 2025

Novo negócio estava dentro do orçamento previsto para o ano, em que o Tricolor soma um total de R$ 105 milhões em financiamento / Crédito: Jogada 10

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou, nesta terça-feira (25), uma nova linha de crédito de R$ 25 milhões para o pagamento de dívidas. A votação teve quase 70% de aprovação, com 142 conselheiros a favor, 46 contra e 16 que se abstiveram. O financiamento será realizado com o Banco Daycoval, que já havia intermediado uma operação de cerca de R$ 50 milhões com o clube neste ano.