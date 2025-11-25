Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos tem campanha pior que da temporada que caiu pela primeira vez

Peixe repete campanha inferior à de 2023 após empate no Beira-Rio e precisa reação imediata nas três rodadas finais do Brasileirão
O Santos voltou de Porto Alegre com um ponto, mas não com alívio. O empate por 1 a 1 diante do Internacional, nesta segunda-feira (24/11), no Beira-Rio, manteve o time dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e escancarou a gravidade da situação. Afinal, a campanha atual é, matematicamente, pior do que a de 2023, ano em que o clube caiu para a Série B pela primeira vez na história.

Há um ano, após 35 rodadas, o Santos somava 43 pontos e ocupava a 15ª colocação, fora do Z-4. No entanto, três derrotas seguidas nas rodadas finais empurraram o time para o 17º lugar e decretaram o inédito descenso. Em 2025, o cenário é ainda mais delicado. Com 38 pontos e novamente em 17º, o Peixe precisa de uma arrancada imediata para evitar repetir o drama.

Para chegar aos 45 pontos, número considerado seguro, o Santos precisa de duas vitórias e um empate nos três confrontos restantes. A equipe de Juan Pablo Vojvoda, que vem convivendo com pressão e instabilidade, sabe que não há margem para erro.

“Eu quero garantir isso, quero permanecer na Série A. É pelo que vou brigar, pelo que vou trabalhar até o último minuto e vamos conseguir. Vou ficar mais calmo, mas é esse sentimento que sinto nesse momento”, afirmou Vojvoda, após o jogo em Porto Alegre.

Santos terá jogos decisivos na reta final do Brasileiro

A reta final reserva confrontos diretos e decisivos. Na próxima sexta-feira (28/11), o Santos recebe o Sport, na Vila Belmiro, em duelo de extrema importância. Na sequência, visita o Juventude, também envolvido na luta contra o rebaixamento e encerra a participação no campeonato diante do Cruzeiro, novamente em casa.

A torcida, que lotou o setor visitante em Porto Alegre, tenta manter a confiança. Mas, dentro e fora do clube, o alerta está ligado. Com três finais pela frente, o Peixe depende apenas de si, mas precisará entregar algo que poucas vezes mostrou ao longo do ano: regularidade.

