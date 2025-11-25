Santos tem campanha pior do que a da temporada em que foi rebaixado

Peixe repete campanha inferior à de 2023 após empate no Beira-Rio e precisa reação imediata nas três rodadas finais do Brasileirão

Há um ano, após 35 rodadas, o Santos somava 43 pontos e ocupava a 15ª colocação, fora do Z-4. No entanto, três derrotas seguidas nas rodadas finais empurraram o time para o 17º lugar e decretaram o inédito descenso. Em 2025, o cenário é ainda mais delicado. Com 38 pontos e novamente em 17º, o Peixe precisa de uma arrancada imediata para evitar repetir o drama.

O Santos voltou de Porto Alegre com um ponto, mas não com alívio. O empate por 1 a 1 diante do Internacional , nesta segunda-feira (24/11), no Beira-Rio, manteve o time dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e escancarou a gravidade da situação. Afinal, a campanha atual é, matematicamente, pior do que a de 2023, ano em que o clube caiu para a Série B pela primeira vez na história.

Para chegar aos 45 pontos, número considerado seguro, o Santos precisa de duas vitórias e um empate nos três confrontos restantes. A equipe de Juan Pablo Vojvoda, que vem convivendo com pressão e instabilidade, sabe que não há margem para erro.

“Eu quero garantir isso, quero permanecer na Série A. É pelo que vou brigar, pelo que vou trabalhar até o último minuto e vamos conseguir. Vou ficar mais calmo, mas é esse sentimento que sinto nesse momento”, afirmou Vojvoda, após o jogo em Porto Alegre.

Santos terá jogos decisivos na reta final do Brasileiro

A reta final reserva confrontos diretos e decisivos. Na próxima sexta-feira (28/11), o Santos recebe o Sport, na Vila Belmiro, em duelo de extrema importância. Na sequência, visita o Juventude, também envolvido na luta contra o rebaixamento e encerra a participação no campeonato diante do Cruzeiro, novamente em casa.

A torcida, que lotou o setor visitante em Porto Alegre, tenta manter a confiança. Mas, dentro e fora do clube, o alerta está ligado. Com três finais pela frente, o Peixe depende apenas de si, mas precisará entregar algo que poucas vezes mostrou ao longo do ano: regularidade.