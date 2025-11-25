Santos recebe alerta e precisa rever valores caso queira renovar com Neymar

Parecer do Conselho chama atenção para impacto do camisa 10 nas contas do clube e indica necessidade de readequação nos valores do craque / Crédito: Jogada 10

A continuidade de Neymar no Santos se tornou uma grande dúvida. Embora o retorno do ídolo tenha gerado ganhos comerciais relevantes, o custo mensal do jogador, considerado equivalente ao de cinco atletas do elenco, vem sendo apontado internamente como um fator que compromete o equilíbrio financeiro do clube. De acordo com o balancete do segundo trimestre, a folha salarial santista gira em torno de R$ 11,3 milhões, número impactado diretamente pela presença do camisa 10. No parecer apresentado ao Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal do Santos afirma que o investimento feito no craque “altera significativamente” as contas e precisa estar sendo revisto com urgência. O documento, enviado aos conselheiros, detalha a preocupação com a gestão financeira no terceiro trimestre e faz menção explícita ao atacante.

“As sugestões apresentadas por este Conselho Fiscal permanecem as mesmas, baseadas na equalização dos custos e despesas. Apesar do aumento das receitas, continuam muito discrepantes. A gestão deve tomar atitudes para que os números não se distanciem do que acabou sendo orçado”, aponta o relatório. “Temos ciência de que o fator Neymar Júnior faz com que esse cenário se altere significativamente,. Mas é fundamental manter a austeridade na contenção de novas dívidas e nas renegociações das antigas”, acrescenta o texto. Desempenho de Neymar não justifica investimento Apesar da mobilização comercial em torno de sua volta, o desempenho de Neymar em campo ainda não justificou o investimento pesado. O camisa 10 esteve ausente em momentos decisivos do Paulistão e do Brasileirão, acumulando problemas físicos ao longo da temporada. Até o momento, disputou 25 partidas, marcou sete gols e deu três assistências, ficando fora de 18 das 35 rodadas. A discussão sobre renovação só deve ocorrer após o término do Campeonato Brasileiro, mas o cenário está sendo considerado delicado. Caso o Santos acabe sendo rebaixado, a queda de receitas praticamente inviabilizaria a permanência do jogador em 2026. Se o time confirmar sua permanência na elite, ainda assim será necessário renegociar profundamente os valores envolvidos com Neymar e com a NR Sports, empresa responsável pela exploração de imagem do atleta.

Quando acertou o retorno do craque, o Santos se comprometeu a pagar R$ 85 milhões à empresa pelos direitos de imagem, parcelados até o fim de 2026. Com duas parcelas já quitadas desde julho, dirigentes consideram improvável duplicar o aporte financeiro para oferecer um novo acordo ao ídolo. Na prática, para continuar no clube, Neymar teria de aceitar uma redução substancial em suas receitas. Aliás, a situação é agravada pelo histórico recente. Afinal, em maio, somando salários e direitos de imagem, o Santos chegou a desembolsar R$ 36,4 milhões em um único mês. Cifra que começou a cair apenas após a repactuação da dívida com a NR Sports. Santos terá o reforço do craque contra o Sport Contudo, fora da partida contra o Internacional, nesta segunda-feira (24/11), por dores no joelho esquerdo, Neymar está sendo aguardado para o duelo contra o Sport, na próxima sexta-feira (28/11), na Vila Belmiro.