Olympiacos x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Olympiacos x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 5ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26
Olympiacos e Real Madrid se enfrentam, nesta quarta-feira (26), em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da Champions 2025/26. A bola rola no Estádio Karaiskákis, em Pireu, região metropolitana de Atenas, e coloca frente a frente duas equipes que estão pressionadas para reencontrar o caminho das vitórias.
Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.
LEIA MAIS: Chelsea vence Barcelona com golaço de Estêvão na Champions
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Como chega o Olympiacos
O time grego tem uma das piores campanhas na Champions e ainda não venceu após quatro rodadas. Com dois pontos somados, o Olympiacos está na 32ª posição, fora da zona de classificação para os playoffs. Ou seja, somente uma vitória diante do Real Madrid pode recolocar a equipe na briga por uma vaga na próxima fase.
Para o duelo contra os espanhóis, o Olympiacs segue sem poder contar com o goleiro Alexandros Paschalakis e o atacante Konstantinos Angelakis, lesionados.
Como chega o Real Madrid
Por outro lado, o Real Madrid vive um momento complicado na temporada. Além de ter perdido a invencibilidade na Champions, o time não vence há três jogos na temproada, em um jejum que já dura quase um mês. Ao mesmo tempo, o técnico Xabi Alonso está pressionado no cargo, com críticias por parte de jogadores, torcedores e imprensa.
Além disso, o time merengue precisa lidar com baixas de última hora. Courtois apresentou gastroenterite e foi cortado da viagem para a capital da Grécia. Além disso, o zagueiro Huijsen não treinou e também ficou fora da lista. Assim, eles se juntam a Rudiger, Alaba, Carvajal, Mastantuono e Éder Militão no departamento médico do clube. A boa notícia, no entanto, fica por conta do volante Tchouaméni, de volta aos relacionados, que será improvisado na zaga.
OLYMPIACOS X REAL MADRID
5ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: quarta-feira, 26/11/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Estádio Karaiskákis, em Pireu, região metropolitana de Atenas.
OLYMPIACOS: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; Hezze e Dani García; Gelson Martins, Chiquinho e Podence; El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.
REAL MADRID: Lunin, Alexander-Arnold, Asencio, Tchouaméni e Carreras; Valverde, Camavinga, Arda Guler e Bellingham; Vini Jr e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).
Auxiliares: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra).
VAR: Andrew Dallas (Escócia).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.