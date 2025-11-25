Madson analisa momento do Santos e pede paciência: “Não vai cair”

Ex-jogador, campeão pelo Peixe, falou ao J10 sobre a luta da equipe contra o descenso e destacou a importância de Neymar no time / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador Madson, campeão paulista e da Copa do Brasil pelo Santos em 2010, concedeu entrevista ao J10 e falou abertamente sobre a delicada situação do clube no Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a 17ª posição, com 38 pontos, e abre a zona de rebaixamento na reta final da competição. Madson destacou que, apesar do cenário preocupante, vê evolução no trabalho de Juan Pablo Vojvoda, técnico que assumiu o time no segundo turno e tenta conduzir a equipe à permanência na elite.

“O trabalho do Vojvoda trouxe uma nova cara para o Santos, que tem que ter paciência com o treinador, como outros clubes tiveram e estão tendo resultado hoje”, afirmou. O ex-jogador também comentou a ausência de Neymar, que novamente se lesionou recentemente e vem desfalcando a equipe nesta reta final de Brasileiro. Para Madson, a influência do camisa 10 vai além das quatro linhas. “Já em relação ao Neymar, eu acho que faz falta em qualquer lugar. O Neymar bem fisicamente, bem tecnicamente, não tem como. O Neymar é um jogador excepcional. A gente torce, a gente gosta de futebol, torce para que ele possa recuperar esse futebol de novo para a gente ver ele brilhando de novo”, disse. Madson diz que Santos não vai cair Contudo, mesmo admitindo preocupação com o risco de queda, Madson reforçou sua confiança na permanência do Santos na Série A.

“Cara, estou com medo, mas eu jamais vou admitir e falar que o Santos vai cair. O Santos não vai cair. Precisa ganhar. Só isso”, declarou. Ele também ressaltou o esforço dos atletas que vêm sofrendo com a pressão da tabela e a dificuldade para transformar desempenho em resultados. “A gente sabe que não é fácil. Mas assim, a gente sabe o que é a pressão, o que é estar jogando um Campeonato Brasileiro e na situação que está, a pressão é muito grande. Sabe que todos os jogadores estão se dedicando. Eu acho que agora tá faltando mesmo o papai do céu olhar para trás e olhar para os jogadores lá no Santos e a bola começar a entrar, porque a bola não está entrando. E se a bola não entrar, a gente não ganha o jogo”, completou.