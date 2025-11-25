Luxemburgo anuncia aposentadoria do futebol e justifica decisão: “Não quero estar abaixo”

Uma publicação compartilhada por Esporte na Band (@esportenaband)

Consolidação de Luxemburgo no Palmeiras

Ele liderou, entre 1993 e 1996, um dos períodos mais vitoriosos da carreira no Palmeiras. Conquistou dois Campeonatos Brasileiros nesse período e diversos títulos paulistas, além do Torneio Rio-São Paulo, com uma equipe que marcou época.

O trabalho abriu as portas para o comando da Seleção Brasileira. Em 1998, após um Brasileiro conquistado com o Corinthians, ele assumiu a equipe nacional. Venceu a Copa América de 1999 e conduziu as primeiras partidas das Eliminatórias da Copa de 2002.

Contudo, a pressão externa e o desempenho nos Jogos Olímpicos o fizeram deixar o cargo em 2000.

Protagonismo de Luxemburgo

Antes da ida ao Real Madrid, o ex-técnico escreveu uma das páginas mais emblemáticas de sua trajetória ao conquistar a Tríplice Coroa com o Cruzeiro, em 2003. O clube levantou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão daquela temporada.

Depois disso, dirigiu Santos, Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético-MG, Grêmio, Sport e atuou também no futebol chinês. Seu último trabalho ocorreu em 2023, no Corinthians, onde chegou às semifinais da Copa do Brasil.

Mais de uma carreira vitoriosa

Como técnico, acumulou títulos por onde passou. Venceu a Copa América pela Seleção, e conquistou oito títulos pelo Palmeiras. No Cruzeiro, conforme mencionado, fez história com a tríplice coroa.

Voltou a conquistar o Brasileiro em 2004, dessa vez sob o comando do Santos, além dos Paulistas de 2006 e 2007. Ainda somou o Rio-São Paulo de 1997, pelo clube paulista. Também levantou troféus nacionais e estaduais por Corinthians, Flamengo, Atlético-MG, Sport, Bragantino e Rio Branco.

