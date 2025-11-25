Fluminense se aproxima de acordo com Santos para exercer a opção de compra de Nonato

Meio-campista, que deve assinar novo contrato até o fim sexta, irá continuar, agora em definitivo, no Tricolor para a próxima temporada / Crédito: Jogada 10

O Fluminense pretende exercer a opção de compra do volante Nonato para manter o jogador em definitivo no elenco na próxima temporada. Nesse sentido, o clube carioca se aproximou de um acordo financeiro com o Santos e restam poucos detalhes burocráticos para que a negociação se concretize. A informação é do jornalista Victor Lessa. Dessa forma, o valor da transação gira em torno de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões, na cotação atual). Após solucionar os trâmites, a tendência é que o meio-campista assine contrato até a próxima sexta-feira (28).