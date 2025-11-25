Fluminense se aproxima de acordo com Santos para exercer a opção de compra de Nonato

Fluminense se aproxima de acordo com Santos para exercer a opção de compra de NonatoMeio-campista, que deve assinar novo contrato até o fim sexta, irá continuar, agora em definitivo, no Tricolor para a próxima temporada
O Fluminense pretende exercer a opção de compra do volante Nonato para manter o jogador em definitivo no elenco na próxima temporada. Nesse sentido, o clube carioca se aproximou de um acordo financeiro com o Santos e restam poucos detalhes burocráticos para que a negociação se concretize. A informação é do jornalista Victor Lessa.
Dessa forma, o valor da transação gira em torno de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões, na cotação atual). Após solucionar os trâmites, a tendência é que o meio-campista assine contrato até a próxima sexta-feira (28).
Vale lembrar que o jogador está emprestado ao Tricolor desde o início do ano passado. Aos 27 anos, ele agrada à comissão técnica de Zubeldía e tem tido mais oportunidades depois que se recuperou de uma lesão.
Antes da chegada do argentino, Nonato foi muito participativo na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Ele foi titular da equipe na época do técnico Renato Gaúcho, que chegou à semifinal do novo torneio da Fifa.
Por fim, na atual temporada, o jogador soma 41 jogos, três gols e duas assistências com a camisa do Fluminense. Com a camisa tricolor, o jogador se sente à vontade e tem o desejo de permanecer por mais tempo.