Empresa da presidente do Palmeiras é alvo de inquérito por supostas cobranças de juros abusivos

Empresa da presidente do Palmeiras é alvo de inquérito por supostas cobranças de juros abusivosMinistério Público do Distrito Federal (MPDFT) pede abertura de investigação para averiguar práticas da companhia da presidente do Alviverde
A Crefisa, empresa que tem como uma das proprietárias Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sofre novas acusações de cobrar juros abusivos de seus clientes. Assim, a companhia é alvo de inquérito que averigua se há irregularidades por parte da companhia depois das denúncias. A investigação também analisa se houve supostos atos contratuais ilícitos pela instituição bancária.
Portanto, o episódio aponta uma possível reincidência da Crefisa em violar o Código de Defesa do Consumidor. Além de receber questionamentos sobre a sua política de juros. Por sinal, o Tribunal de Justiça de São Paulo já condenou a companhia por fazer cobranças acima do permitido. No decorrer da CPMI do INSS, houve a citação da empresa como uma das instituições autoras de iniciativas abusivas, com a aposentadoria sendo um dos alvos.
A comissão que investiga descontos ilícitos na folha de pagamento dos aposentados no INSS planeja solicitar a presença de Leila Pereira no Senado em 2026 para dar explicações sobre as cobranças abusivas.
Vale ressaltar que a Crefisa foi patrocinadora máster do Palmeiras por quase dez anos. No entanto, a presidente Leila Pereira decidiu não ampliar novamente o contrato e a parceria chegou ao fim em dezembro de 2024.
Palmeiras perde força no Brasileirão e prioriza Libertadores
O Verdão passa por momento de instabilidade na reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, são quatro rodadas sem vencer e dois empates consecutivos no Allianz Parque, contra Vitória e Fluminense, respectivamente. O Flamengo até oscilou nas últimas rodadas, mas teve um desempenho superior e abriu uma vantagem de quatro pontos na liderança.
Inclusive, o título pode sair nesta terça-feira (25), caso o Rubro-Negro vença o Atlético, em Belo Horizonte, e o Palmeiras perca para o Grêmio, em Porto Alegre, em jogos da 36ª rodada do Brasileirão.
Além disso, Palmeiras e Flamengo voltam a ter uma disputa direta por título no próximo sábado (29). Afinal, os times se enfrentam pela decisão da Libertadores, em Lima, capital do Peru. As delegações de ambas as equipes viajam para o local da partida nesta quarta-feira.
