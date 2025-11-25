Empresa da presidente do Palmeiras é alvo de inquérito por supostas cobranças de juros abusivos

A Crefisa, empresa que tem como uma das proprietárias Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sofre novas acusações de cobrar juros abusivos de seus clientes. Assim, a companhia é alvo de inquérito que averigua se há irregularidades por parte da companhia depois das denúncias. A investigação também analisa se houve supostos atos contratuais ilícitos pela instituição bancária. Portanto, o episódio aponta uma possível reincidência da Crefisa em violar o Código de Defesa do Consumidor. Além de receber questionamentos sobre a sua política de juros. Por sinal, o Tribunal de Justiça de São Paulo já condenou a companhia por fazer cobranças acima do permitido. No decorrer da CPMI do INSS, houve a citação da empresa como uma das instituições autoras de iniciativas abusivas, com a aposentadoria sendo um dos alvos.

A comissão que investiga descontos ilícitos na folha de pagamento dos aposentados no INSS planeja solicitar a presença de Leila Pereira no Senado em 2026 para dar explicações sobre as cobranças abusivas. Vale ressaltar que a Crefisa foi patrocinadora máster do Palmeiras por quase dez anos. No entanto, a presidente Leila Pereira decidiu não ampliar novamente o contrato e a parceria chegou ao fim em dezembro de 2024. Palmeiras perde força no Brasileirão e prioriza Libertadores O Verdão passa por momento de instabilidade na reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, são quatro rodadas sem vencer e dois empates consecutivos no Allianz Parque, contra Vitória e Fluminense, respectivamente. O Flamengo até oscilou nas últimas rodadas, mas teve um desempenho superior e abriu uma vantagem de quatro pontos na liderança.