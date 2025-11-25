Briga, possível título e mais: Lima já vive Palmeiras x Flamengo

Briga, possível título e mais: Lima já vive Palmeiras x FlamengoTorcedores começam a chegar a capital peruana para acompanhar à final da Libertadores, no sábado (29/11); antes, porém, briga
A quinta final brasileira da Libertadores dos últimos seis anos já começa a parar Lima, capital do Peru. Afinal, apesar de a data da grande decisão entre Palmeiras e Flamengo ser apenas no sábado (29/11), torcedores dos dois times já começam a chegar nesta terça-feira (25/11) à capital peruana. Assim como o Jogada10, é claro. A expectativa é de mais de 50 mil torcedores brasileiros. E, logo neste primeiro dia, uma pequena briga já chamou a atenção em Miraflores, um dos principais bairros da cidade.
Torcedores dos dois times trocaram empurrões e socos em plena rua após discussão. No entanto, a briga não durou muito. Os rubro-negros, aliás, já têm história para contar, visto que muitos estiveram no estádio Monumental em 2019, quando o Fla venceu o River Plate (ARG) por 2 a 1 e sagrou-se bicampeão da Libertadores.
O palco é o mesmo que receberá, a partir das 16h (de Brasília/18h local), Palmeiras e Flamengo, que disputam pelo posto de primeiro brasileiro a ser tetracampeão do torneio continental.
E a atual final conta com uma particularidade semelhante à 2019, especialmente para os flamenguistas. Isso porque muitos torcedores que estiveram presentes na final contra o River Plate, no dia 23/11, viram – também de Lima – o Rubro-Negro vencer o Brasileirão daquele ano. Na ocasião, o Mengão conquistou o título logo no dia seguinte a vencer a Glória Eterna, ou seja; sem nem precisar entrar em campo. Foi quando o Palmeiras – concorrente do Fla de Jorge Jesus – perdeu por 2 a 1 para o Grêmio, no dia 24 – menos de 24h depois da épica virada sobre o River Plate.
Dois títulos na mesma semana
Desta vez, porém, o Flamengo pode conquistar o título brasileiro antes da final da Libertadores. Nesta terça, o time entra em campo para enfrentar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e pode vencer o troféu caso derrote o Galo e conte com possível revés do Palmeiras – exatamente contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS). Assim, a delegação rubro-negra pode desembarcar em Lima, nesta quarta (26/11), já como eneacampeão brasileiro.
Festa para ver o jogo
E alguns torcedores do Flamengo já presentes em Lima se reunirão para ver esta partida contra o Atlético, que pode conferir novo título brasileiro. A partir das 20h (de Brasília/18h no horário local), a torcida estará reunida no Bar Galena, em Calle de Las Pizzas, em Miraflores. Este, aliás, deverá ser o principal ponto de encontro dos torcedores rubro-negros, que, segundo apuração do Jogada10, devem se reunir ali todos os dias anteriores ao jogo.
Na véspera (sexta, dia 28), porém, haverá a “Resenha da Urubus”, Calle Tarata – também em Miraflores. Esta será uma festa das torcidas Urubus e FlaCrazy, marcada para 18h (horário local). Entre as atrações, o Samba do PTK, Tropicals e Gabriel Mattos.