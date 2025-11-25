Apesar de empate, risco de queda do Internacional diminui

Apesar de empate, risco de queda do Internacional diminuiResultado em confronto direto mantém o time bem perto do Z-4. Probabilidade atual de queda é de 6,5%, de acordo com os cálculos da UFMG
O Internacional manteve o clima de apreensão na luta contra o rebaixamento ao apenas empatar com o Santos, na segunda-feira (24), pela 35ª rodada do Brasileirão. Mesmo atuando no Beira-Rio, o Colorado não aproveitou o fator casa e permaneceu em 15º lugar, com 41 pontos. Ainda assim, o resultado trouxe um alívio parcial: o risco de queda diminuiu.
De acordo com projeção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de rebaixamento do Inter caiu para 6,5%, ante os 8,2% registrados antes do duelo contra o Santos. O clube, portanto, aparece em situação menos crítica que quatro concorrentes diretos: Juventude (97,9%), Fortaleza (88,6%), Santos (57,8%) e Vitória (43,5%).
Com três rodadas restantes, o time gaúcho encara uma reta final decisiva. As próximas duas partidas serão fora de casa, contra Vasco e São Paulo, antes do encerramento diante do Bragantino, no Beira-Rio. Para evitar o segundo rebaixamento de sua história, o Inter precisa somar pontos e não depender dos adversários.
O próximo compromisso promete alta tensão. O Colorado enfrenta o Vasco, que vive má fase com cinco derrotas seguidas e estacionou nos 42 pontos, ainda ameaçado pela zona da degola. Assim, o duelo válido pela 36ª rodada, às 19h30, de sexta-feira (28), em São Januário, se transforma em mais um confronto direto crucial para ambos.
