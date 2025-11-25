Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apesar de empate, risco de queda do Internacional diminui

Resultado em confronto direto mantém o time bem perto do Z-4. Probabilidade atual de queda é de 6,5%, de acordo com os cálculos da UFMG
O Internacional manteve o clima de apreensão na luta contra o rebaixamento ao apenas empatar com o Santos, na segunda-feira (24), pela 35ª rodada do Brasileirão. Mesmo atuando no Beira-Rio, o Colorado não aproveitou o fator casa e permaneceu em 15º lugar, com 41 pontos. Ainda assim, o resultado trouxe um alívio parcial: o risco de queda diminuiu.

De acordo com projeção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de rebaixamento do Inter caiu para 6,5%, ante os 8,2% registrados antes do duelo contra o Santos. O clube, portanto, aparece em situação menos crítica que quatro concorrentes diretos: Juventude (97,9%), Fortaleza (88,6%), Santos (57,8%) e Vitória (43,5%).

Com três rodadas restantes, o time gaúcho encara uma reta final decisiva. As próximas duas partidas serão fora de casa, contra Vasco e São Paulo, antes do encerramento diante do Bragantino, no Beira-Rio. Para evitar o segundo rebaixamento de sua história, o Inter precisa somar pontos e não depender dos adversários.

O próximo compromisso promete alta tensão. O Colorado enfrenta o Vasco, que vive má fase com cinco derrotas seguidas e estacionou nos 42 pontos, ainda ameaçado pela zona da degola. Assim, o duelo válido pela 36ª rodada, às 19h30, de sexta-feira (28), em São Januário, se transforma em mais um confronto direto crucial para ambos.

