Vojvoda valoriza ponto e pede união: “Futebol sempre te dá uma nova chance”Peixe empatou com o Internacional por 1 a 1, nesta segunda-feira (24), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão
O Santos entrou na zona do rebaixamento, mas conquistou um ponto importante na luta contra o rebaixamento. Afinal, o Peixe empatou com o Internacional por 1 a 1, nesta segunda-feira (24), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão, em confronto direto na luta contra o Z4. O técnico Vojvoda destacou a melhora do time no segundo tempo e pediu união para evitar a queda para a segunda divisão.
“Queria ganhar o jogo, mas esperava ter mais posse de bola, ter mais finalizações e ganhar mais duelos. Mas não vi isso no primeiro tempo. E isso serviu de motivação para o segundo tempo, o futebol sempre te dá uma nova oportunidade e temos que aproveitar. É diferente brigar em cima e em baixo. Tem que ser forte para brigar na parte de baixo. Temos que estar fortes e unidos”, disse Vojvoda.
Pressionado após entrar na zona de rebaixamento, o Santos começou jogando mal. Assim, o Internacional comandou as ações no primeiro tempo, empilhou chances, mas não definiu a partida. O Colorado até saiu na frente do placar com Alan Patrick, aos 20 minutos, mas não aproveitou as outras oportunidades. Na etapa final, no entanto, o Peixe melhorou e empatou com Borreal.
Com o empate, o Santos chegou aos 38 pontos, mas caiu para 0 17º lugar e entrou na zona de rebaixamento. O Internacional, por sua vez, segue ameaçado pelo Z4 e ocupa o 15º lugar, com 41 pontos. O Peixe volta a campo na próxima sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), contra o já rebaixado Sport, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão.
