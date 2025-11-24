Vojvoda valoriza ponto e pede união: “Futebol sempre te dá uma nova chance”

O Santos entrou na zona do rebaixamento, mas conquistou um ponto importante na luta contra o rebaixamento. Afinal, o Peixe empatou com o Internacional por 1 a 1, nesta segunda-feira (24), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão, em confronto direto na luta contra o Z4. O técnico Vojvoda destacou a melhora do time no segundo tempo e pediu união para evitar a queda para a segunda divisão.

“Queria ganhar o jogo, mas esperava ter mais posse de bola, ter mais finalizações e ganhar mais duelos. Mas não vi isso no primeiro tempo. E isso serviu de motivação para o segundo tempo, o futebol sempre te dá uma nova oportunidade e temos que aproveitar. É diferente brigar em cima e em baixo. Tem que ser forte para brigar na parte de baixo. Temos que estar fortes e unidos”, disse Vojvoda.