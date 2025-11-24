Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense terá volta de quatro jogadores para duelo por Libertadores

Lucho Acosta, Thiago Silva, Renê e Paulo Henrique Ganso vão ficar à disposição para jogo contra o São Paulo, na quinta-feira
O Fluminense terá retornos importantes para o duelo contra o São Paulo, quinta-feira, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. Lucho Acosta, Thiago Silva, Renê e Ganso estarão à disposição do técnico Luis Zubeldía após ficarem de fora no empate com o Palmeiras, no último sábado. O duelo, aliás, é importante para garantir o Tricolor na Libertadores de 2026.

O argentino Lucho Acosta foi poupado por controle de carga, enquanto Thiago Silva e Paulo Henrique Ganso não atuaram por conta do gramado sintético. Os três devem retornar ao time para a partida diante do São Paulo. O camisa 10, que já está recuperado de lesão na panturrilha esquerda, deve ficar no banco de reservas.

Por fim, o lateral-esquerdo Renê volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática. Com isso, o treinador argentino deve ter o time titular à disposição para buscar a oitava vitória seguida como mandante no Maracanã. Por fim, Germán Cano, com uma entorse no joelho direito, ainda passará por avaliação durante os treinos da semana.

O Fluminense chegou a 55 pontos no Brasileirão e está na sétima colocação. Uma simples contra o São Paulo pode garantir a vaga para a Libertadores do ano que vem. O time também pode garantir vaga com um empate, em caso de tropeço do Corinthians e do Atlético-MG.

Fluminense

