Fluminense terá volta de quatro jogadores para duelo por Libertadores

Fluminense terá volta de quatro jogadores para duelo por LibertadoresLucho Acosta, Thiago Silva, Renê e Paulo Henrique Ganso vão ficar à disposição para jogo contra o São Paulo, na quinta-feira
O Fluminense terá retornos importantes para o duelo contra o São Paulo, quinta-feira, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. Lucho Acosta, Thiago Silva, Renê e Ganso estarão à disposição do técnico Luis Zubeldía após ficarem de fora no empate com o Palmeiras, no último sábado. O duelo, aliás, é importante para garantir o Tricolor na Libertadores de 2026.
O argentino Lucho Acosta foi poupado por controle de carga, enquanto Thiago Silva e Paulo Henrique Ganso não atuaram por conta do gramado sintético. Os três devem retornar ao time para a partida diante do São Paulo. O camisa 10, que já está recuperado de lesão na panturrilha esquerda, deve ficar no banco de reservas.
Por fim, o lateral-esquerdo Renê volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática. Com isso, o treinador argentino deve ter o time titular à disposição para buscar a oitava vitória seguida como mandante no Maracanã. Por fim, Germán Cano, com uma entorse no joelho direito, ainda passará por avaliação durante os treinos da semana.
O Fluminense chegou a 55 pontos no Brasileirão e está na sétima colocação. Uma simples contra o São Paulo pode garantir a vaga para a Libertadores do ano que vem. O time também pode garantir vaga com um empate, em caso de tropeço do Corinthians e do Atlético-MG.
