Fluminense terá volta de quatro jogadores para duelo por Libertadores

Lucho Acosta, Thiago Silva, Renê e Paulo Henrique Ganso vão ficar à disposição para jogo contra o São Paulo, na quinta-feira / Crédito: Jogada 10

O Fluminense terá retornos importantes para o duelo contra o São Paulo, quinta-feira, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. Lucho Acosta, Thiago Silva, Renê e Ganso estarão à disposição do técnico Luis Zubeldía após ficarem de fora no empate com o Palmeiras, no último sábado. O duelo, aliás, é importante para garantir o Tricolor na Libertadores de 2026. O argentino Lucho Acosta foi poupado por controle de carga, enquanto Thiago Silva e Paulo Henrique Ganso não atuaram por conta do gramado sintético. Os três devem retornar ao time para a partida diante do São Paulo. O camisa 10, que já está recuperado de lesão na panturrilha esquerda, deve ficar no banco de reservas.