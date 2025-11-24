Ex-Seleção busca sobre faixa salarial de um diretor esportivo e inicia estudos pelo ChatGPT

Luisão, ex-zagueiro da Seleção Brasileira, deu indícios em suas redes sociais de uma possível transição profissional muito em breve. Isso porque o antigo capitão do Benfica publicou um storie em seu Instagram, no domingo (23), dos estudos para compreender as funções de um diretor esportivo. Mas foi outro detalhe que chamou atenção dos internautas. Na imagem, Luisão surge diante de um computador e de um caderno repleto de anotações, com “Aprender” escrito na legenda. Notava-se, ao ampliar o conteúdo exibido na tela, que o ex-jogador de 44 anos consultava o ChatGPT não só para estudar, mas entender sobre “as principais funções de um executivo de futebol”, além da “estimativa de salários no Brasil” para função.

“Boa noite! É ótimo saber que você, como ex-atleta, está considerando o papel de executivo de futebol”, iniciava a resposta da Inteligência Artificial aos questionamentos do ex-jogador. Os tópicos com as atribuições comuns ao cargo e faixas salariais aparecem na sequência. Agora de volta ao Brasil, suspeita-se que o ex-zagueiro esteja se movimentando para atuar nos bastidores do futebol nacional, com possibilidades em clubes da Série B. Luisão na Seleção Brasileira O defensor estreou pela Seleção Brasileira em julho de 2001, diante de Honduras, pelas quartas de final da Copa América. Três anos depois, participou da campanha do título da Copa América de 2004, incluindo a final contra a Argentina, na qual marcou seu primeiro gol com a camisa do Brasil. Convocado para a Copa das Confederações de 2005, permaneceu como opção entre os reservas. Ele voltou a integrar o grupo no ano seguinte, para Copa do Mundo de 2006 — que terminou com a eliminação brasileira nas quartas de final.