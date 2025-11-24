Barreal ressalta que Santos vai seguir firme para evitar nova queda: “O grupo não vai desistir”

Argentino entrou em campo na segunda etapa e marcou o gol de empate e enfatizou que Peixe foi ao Beira-Rio com foco na vitória / Crédito: Jogada 10

Na briga contra o rebaixamento, o Santos volta com um ponto na bagagem de Porto Alegre. Na noite desta segunda-feira (24), o Peixe empatou em 1 a 1 com o Internacional, em um confronto direto para evitar o rebaixamento para a Série B. Depois de um primeiro tempo complicado, o Alvinegro conseguiu melhorar na segunda etapa e empatar o jogo. Uma das peças principais para isso foi Barreal, que veio do banco de reservas para marcar para o Santos. O argentino celebrou o seu gol, mas destacou que o time queria vitória e que não vai jogar a toalha nessa briga contra o rebaixamento.