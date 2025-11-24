Barreal ressalta que Santos vai seguir firme para evitar nova queda: “O grupo não vai desistir”Argentino entrou em campo na segunda etapa e marcou o gol de empate e enfatizou que Peixe foi ao Beira-Rio com foco na vitória
Na briga contra o rebaixamento, o Santos volta com um ponto na bagagem de Porto Alegre. Na noite desta segunda-feira (24), o Peixe empatou em 1 a 1 com o Internacional, em um confronto direto para evitar o rebaixamento para a Série B.
Depois de um primeiro tempo complicado, o Alvinegro conseguiu melhorar na segunda etapa e empatar o jogo. Uma das peças principais para isso foi Barreal, que veio do banco de reservas para marcar para o Santos. O argentino celebrou o seu gol, mas destacou que o time queria vitória e que não vai jogar a toalha nessa briga contra o rebaixamento.
“Feliz por ajudar o time. Não conseguimos ganhar, mas ainda temos finais e temos que ganhar. A gente veio para ganhar o jogo. Infelizmente, não conseguimos. Temos que seguir trabalhando. Na sexta, outra final. Levantar a cabeça e seguir. O grupo não vai desistir. Temos time para ganhar, salvar o Santos. O que queremos é ficar na Série A”, afirmou em entrevista ao canal SporTV.
O Santos encerrou a 35ª rodada na zona de rebaixamento, com 38 pontos, na 17ª colocação. A três rodadas do fim, o Peixe encara o Sport, já rebaixado, na Vila Belmiro, na próxima sexta-feira (28), tentando deixar a área de descenso.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.