Roma vence fora de casa e fica na liderança do Italiano

Roma vence fora de casa e fica na liderança do ItalianoRoma enfrenta o Napoli na próxima rodada, em duelo direto pela liderança desta edição do Campeonato Italiano
A Roma venceu a Cremonese por 3 a 1, neste domingo (23), fora de casa, pela rodada 12 desta edição do Campeonato Italiano. A equipe da capital do país está na liderança do Calcio, com 27 pontos, dois à frente do Napoli, que figura como vice-líder. Já os anfitriões estão em 12º lugar, com 13.
Soulé, com assistência de Koné, inaugurou o score no Estádio Giovanni Zini, aos 17 minutos do espetáculo. Quase, portanto, uma aliteração. Pellegrini poderia ter feito o segundo da Roma, porém, teve a infelicidade de ver o VAR anular o gol.
A Roma, então, só voltou a ficar na frente no segundo tempo. Aos 18 minutos, Ferguson recebeu de El Aynaoui e ampliou a contagem. Antes, o técnico do time visitante, Gian Piero Gasperini, recebeu o cartão vermelho e foi convidado a se retirar da partida.
Franca, no entanto, marcou mais um para a Roma, aos 23, depois de assistência de El Shaarawy. Folino, com participação de Vázquez descontou a peleja, nos acréscimos.
Na próxima jornada, a Roma pega justamente o Napoli, no dia 30/11, no Estádio Olímpico, no tira-teima que vale a liderança do Italiano. Já a Cremonese visitará o Bologna, em 1/12.
Campeonato Italiano – Rodada 12
Sábado (22/11)
Udinese 0 x 3 Bologna
Cagliari 3 x 3 Roma
Fiorentina 1 x 1 Juventus
Napoli 3 x 1 Atalanta
Domingo (23/11)
Verona 1 x 2 Parma
Cremonese 1 x 3 Roma
Lazio x Lecce – 14h
Inter de Milão x Milan – 16h45
Segunda (24/11)
Torino x Como – 14h30
Sassuolo x Pisa – 16h45
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente