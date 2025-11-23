Roma vence fora de casa e fica na liderança do Italiano

Roma enfrenta o Napoli na próxima rodada, em duelo direto pela liderança desta edição do Campeonato Italiano / Crédito: Jogada 10

A Roma venceu a Cremonese por 3 a 1, neste domingo (23), fora de casa, pela rodada 12 desta edição do Campeonato Italiano. A equipe da capital do país está na liderança do Calcio, com 27 pontos, dois à frente do Napoli, que figura como vice-líder. Já os anfitriões estão em 12º lugar, com 13. Soulé, com assistência de Koné, inaugurou o score no Estádio Giovanni Zini, aos 17 minutos do espetáculo. Quase, portanto, uma aliteração. Pellegrini poderia ter feito o segundo da Roma, porém, teve a infelicidade de ver o VAR anular o gol.

A Roma, então, só voltou a ficar na frente no segundo tempo. Aos 18 minutos, Ferguson recebeu de El Aynaoui e ampliou a contagem. Antes, o técnico do time visitante, Gian Piero Gasperini, recebeu o cartão vermelho e foi convidado a se retirar da partida. Franca, no entanto, marcou mais um para a Roma, aos 23, depois de assistência de El Shaarawy. Folino, com participação de Vázquez descontou a peleja, nos acréscimos. Na próxima jornada, a Roma pega justamente o Napoli, no dia 30/11, no Estádio Olímpico, no tira-teima que vale a liderança do Italiano. Já a Cremonese visitará o Bologna, em 1/12. Campeonato Italiano – Rodada 12 Sábado (22/11)

Udinese 0 x 3 Bologna

Fiorentina 1 x 1 Juventus

Napoli 3 x 1 Atalanta Domingo (23/11) Verona 1 x 2 Parma

Cremonese 1 x 3 Roma

Lazio x Lecce – 14h

Inter de Milão x Milan – 16h45