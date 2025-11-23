Mirassol x Ceará: Onde assistir, escalações e arbitragem

Invicto em casa e com a vaga à Libertadores assegurada, paulistas buscam manter a boa pegada diante de rival ainda a perigo

O Mirassol recebe o Ceará na noite desta segunda-feira, 24/11, às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. O jogo vale pela 35ª rodada e é importante para o Mirassol, que já está classificado para a Libertadores, para manter a posição e a vantagem no G4. O time paulsita,em casa estpainvicto: 11 vitórias e 6 empates. Ao lado do Flamengo, são os único smandantes invictos.

O Ceará, por sua vez, tem 42 pontos, está na 14ª posição e precisa pontuar para aumentar a distância da zona de rebaixamento (Z4). O time, quando atua fora, consegue bons resultados. Foi derrotado 8 de 17 partidas que fez longe de Fortaleza. apenas os cinco primeiros colocados perderam menos.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partida a partir das 19h (horário de Brasília).

Como chega o Mirassol

O técnico Rafael Guanaes não contará com Neto Moura, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Como Neto é uma opção de banco, isso significa que a equipe pode repetir a escalação. Assim, o treinador deve manter o esquema 4-3-3, com José Aldo mais recuado no meio-campo, dando liberdade para os laterais, especialmente Reinado, que está em fase fantástica. Na frente, Negueba, Alesson e Cristian querem voltar a mostrar bom futebol.

Como chega o Ceará

O técnico Léo Condé não contará com três titulares. Além do lesionado Fernando Sobral, Vina cumpre suspensão pela expulsão contra o Internacional, e Pedro Raul está fora por acúmulo de cartões amarelos. No entanto, o treinador teve uma boa notícia: o atacante Pedro Henrique, que estava com dores musculares e era dúvida, se recuperou e foi relacionado para o grupo que viajou no domingo para a região de São José do Rio Preto. Rafael Ramos, que cumpriu suspensão na derrota contra o Internacional, será opçãono banco.