Dorival admite derrota merecida e lança desafio sobre Copa do Brasil: “Me cobra”

Técnico do Corinthians reconhece superioridade do Cruzeiro, mas garante postura diferente na semifinal do mata-mata / Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior não buscou desculpas após a dura derrota do Corinthians por 3 a 0 para o Cruzeiro, neste domingo (23/11), no Mineirão. Em entrevista coletiva, o comandante alvinegro reconheceu a superioridade do adversário durante os 90 minutos. Para ele, o resultado refletiu o que aconteceu em campo. “Cruzeiro mereceu o resultado do primeiro ao último minuto, fez uma partida segura”, analisou Dorival.

Ele também lamentou a dificuldade de sua equipe em reter a bola e criar jogadas. “Passamos dificuldades ao longo de todo o período”, completou. No entanto, o treinador fez questão de separar o jogo do Brasileirão do confronto que se aproxima pela Copa do Brasil. As duas equipes, afinal, voltarão a se enfrentar na semifinal do mata-mata em dezembro. Dorival garantiu que a história será diferente e lançou um desafio aos jornalistas e torcedores. “O cenário será outro com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das duas partidas”, afirmou o técnico, demonstrando confiança na recuperação do elenco para os jogos decisivos.

Dorival admite desempenho irregular Sobre a oscilação do time no campeonato, Dorival admitiu que o desempenho tem sido irregular, especialmente fora de casa. Contudo, ele rechaçou o sentimento de vergonha. “Não faltou luta, não faltou entrega”, defendeu. O treinador explicou que as mudanças constantes de nomes e sistemas buscam encontrar o equilíbrio, mas que os resultados nem sempre acompanham as boas atuações.

“Impressionante como deixamos escapar pontos importantes”, lamentou. Por fim, Dorival comentou a expulsão de José Martínez e a atuação apagada de Rodrigo Garro. Sobre o cartão vermelho, ele classificou o lance como “uma jogada isolada” e difícil de analisar de fora. Já sobre o meia argentino, o técnico reforçou a confiança na recuperação do atleta. “Um jogador desse nível não podemos descartar… precisaremos ter os melhores em campo”, concluiu, já pensando na sequência da temporada.