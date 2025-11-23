Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dorival admite derrota merecida e lança desafio sobre Copa do Brasil: “Me cobra”

Dorival admite derrota merecida e lança desafio sobre Copa do Brasil: “Me cobra”

Técnico do Corinthians reconhece superioridade do Cruzeiro, mas garante postura diferente na semifinal do mata-mata
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O técnico Dorival Júnior não buscou desculpas após a dura derrota do Corinthians por 3 a 0 para o Cruzeiro, neste domingo (23/11), no Mineirão. Em entrevista coletiva, o comandante alvinegro reconheceu a superioridade do adversário durante os 90 minutos. Para ele, o resultado refletiu o que aconteceu em campo.

“Cruzeiro mereceu o resultado do primeiro ao último minuto, fez uma partida segura”, analisou Dorival.

Ele também lamentou a dificuldade de sua equipe em reter a bola e criar jogadas.

“Passamos dificuldades ao longo de todo o período”, completou.

No entanto, o treinador fez questão de separar o jogo do Brasileirão do confronto que se aproxima pela Copa do Brasil. As duas equipes, afinal, voltarão a se enfrentar na semifinal do mata-mata em dezembro. Dorival garantiu que a história será diferente e lançou um desafio aos jornalistas e torcedores.

“O cenário será outro com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das duas partidas”, afirmou o técnico, demonstrando confiança na recuperação do elenco para os jogos decisivos.

Dorival admite desempenho irregular

Sobre a oscilação do time no campeonato, Dorival admitiu que o desempenho tem sido irregular, especialmente fora de casa. Contudo, ele rechaçou o sentimento de vergonha.

“Não faltou luta, não faltou entrega”, defendeu.

O treinador explicou que as mudanças constantes de nomes e sistemas buscam encontrar o equilíbrio, mas que os resultados nem sempre acompanham as boas atuações.

“Impressionante como deixamos escapar pontos importantes”, lamentou.

Por fim, Dorival comentou a expulsão de José Martínez e a atuação apagada de Rodrigo Garro. Sobre o cartão vermelho, ele classificou o lance como “uma jogada isolada” e difícil de analisar de fora. Já sobre o meia argentino, o técnico reforçou a confiança na recuperação do atleta.

“Um jogador desse nível não podemos descartar… precisaremos ter os melhores em campo”, concluiu, já pensando na sequência da temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar