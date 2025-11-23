Atlético é o segundo clube a perder finais seguidas de Libertadores e Sula

Galo perdeu as finais continentais em 2024 e 2025 e repete feito que apenas o Fluminense havia conseguido na história / Crédito: Jogada 10

O Atlético voltou a viver uma noite amarga em decisões internacionais. Neste sábado (22/11), no Defensores del Chaco, a equipe mineira caiu diante do Lanús na final da Copa Sul-Americana, após empate sem gols no tempo normal e derrota por 5 a 4 na disputa de pênaltis. O revés representou mais do que a perda de um título. Colocou o clube em um seleto, porém indesejado, grupo do continente. Afinal, com a derrota na Sula, o Atlético se tornou apenas o segundo time na história a perder, em anos seguidos, as finais da Conmebol Libertadores e da Sul-Americana. Marca que até então pertencia somente ao Fluminense, vice da Libertadores em 2008 e da Sul-Americana em 2009, ambas perdidas para a LDU.

A sequência negativa do Galo começou em 2024, com o revés por 3 a 1 para o Botafogo na decisão da Libertadores. Agora, em 2025, a derrota nos pênaltis diante dos argentinos ampliou o jejum em grandes finais. Além das competições continentais, o Atlético ainda carrega a queda na final da Copa do Brasil de 2024, quando o troféu ficou nas mãos do Flamengo. Assim, a única decisão vencida pelo clube neste período ocorreu no Campeonato Mineiro de 2025. Atlético em seleta lista Apesar do peso da estatística, o Atlético não é o único gigante do continente a disputar finais consecutivas de torneios sul-americanos. Afinal, Boca Juniors, Estudiantes, River Plate, Atlético Nacional, Athletico-PR e a LDU também passaram por esse calendário intenso. No entanto, nenhum deles, além de Flu e Galo, saiu derrotado nas duas decisões em sequência. Entre os casos mais emblemáticos está o River Plate, que conquistou a Libertadores e Sul-Americana em anos consecutivos (2014 e 2015). Já a LDU, algoz marcante de clubes brasileiros, faturou a Libertadores de 2008 e a Sul-Americana de 2009.