Abel Ferreira admite fim da disputa pelo título: ”Campeonato está entregue”

“Não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro”, afirmou Abel.

O técnico Abel Ferreira não escondeu a frustração após o empate sem gols entre Palmeiras e Fluminense, neste sábado (22/11), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, somado ao triunfo do Flamengo sobre o RB Bragantino, ampliou para quatro pontos a diferença do time carioca na liderança, a apenas três rodadas do fim. Diante do novo cenário, o treinador alviverde reconheceu que a briga pelo título praticamente chegou ao fim.

O duelo deste fim de semana marcou o quarto jogo seguido do Verdão sem vencer, sequência que fez o time despencar no rendimento justamente na reta final da competição. Segundo o treinador, o desgaste físico e emocional dos jogadores, agravado pelas últimas convocações na Data Fifa, teve impacto direto na performance coletiva.

“Não há tempo para respirar, nem para descansar. Você falou em energia. Acho que isso é bem evidente. Não é porque eles não tentem. Fala em inspiração, não foi? É isso que se nota. Nota-se perfeitamente que estamos a tentar, mas sem ser criativos. Tu vais um por um. Acho que é injusto falar só de um jogador”, disse.

Abel Ferreira explica queda de rendimento do Palmeiras

Além disso, o treinador ainda detalhou os fatores que, na visão dele, contribuíram para a queda brusca de rendimento da equipe nas últimas semanas.

“Tu vai um por um e começa a ver que não foi bom a parada da FIFA, não foi bom. Os jogos que tivemos fora não foi bom, jogar sem sete ou oito jogadores não foi bom. Ter jogadores castigados importantíssimos naquilo que é sobretudo o motor do meio campo, porque perdemos o Lucas (Evangelista), perdemos o Andreas nestes jogos em que perdemos jogadores para as seleções e nós sabemos a importância de que o motor ter que ser um motor criativo e potente e nós neste momento. Falou bem para ser a continuidade do último jogo com outros jogadores. Mas é isso acho que foi uma uma partida muito transpirada e pouco inspirada”, completou o português.