Veja a lista dos campeões da Sul-Americana

Veja a lista dos campeões da Sul-AmericanaJ10 lista os vencedores da competição que em 2002 unificou a Merconorte, a Mercosul e a extinta Conmebol
Confira os campeões da Sul-Americana, mas lembrando também os campeões das competições anteriores que acabaram sendo unificadas pela Sula a partir de 2002.
Copa Conmebol
1992 – Atlético Mineiro (vice: Olimpia/PAR).
1993 – Botafogo (vice: Peñarol/URU).
1994 – São Paulo (vice: Peñarol/URU).
1995 – Rosário Central/ARG (vice: Atlético-MG).
1996 – Lanús/ARG (vice: Santa Fe/COL).
1997 – Atlético Mineiro (vice: Lanús/ARG).
1998 – Santos (vice: Rosário Central/ARG).
1999 – Talleres/ARG (vice: CSA ).
A partir de 2000, a Confederação Sul-Americana resolveu encerrar a Conmebol, dando preferência para as competições Merconorte (países da América do Norte e Concacaf) e Mercosul (países da parte sul do continente sul-americano)
Copa Merconorte
1998 – Atlético Nacional/COL (Vice: Deportivo Cali/COL).
1999 – América Cali/COL (Vice: Independiente/COL).
2000 – Atlético Nacional/COL (Vice: Millonarios/COL).
2001 – Millonarios/COL (Vice: Emelec/EQU).
Copa Mercosul
1998 – Palmeiras (vice: Cruzeiro).
1999 – Flamengo (vice: Palmeiras).
2000 – Vasco (vice: Palmeiras).
2001 – San Lorenzo (Vice:Flamengo).
Copa Sul-Americana
Enfim, a partir de 2002, a Conmebol resolveu unificar as competições sul-americanas com dois torneios de ponta. São eles: a tradicional Libertadores e a Copa Sul-Americana, para os times que não conseguiram as primeiras colocações das ligas nacionais. Bem ao estilo da Liga Europa em relação à Champions. E melhorou a premiação.
2002 – San Lorenzo/ARG (vice: Atlético Nacional/COL).
2003 – Cienciano/PER (vice: River Plate/ARG).
2004 – Boca Juniors/ARG (vice: Bolívar/BOL).
2005 – Boca Juniors/ARG (vice: Pumas/MEX).
2006 – Pachuca/MEX (vice: Colo-Colo/CHI).
2007 – Arsenal de Sarandí/ARG (vice: Club América/MEX).
2008 – Internacional (vice: Estudiantes/ARG).
2009 – LDU Quito/EQU (vice: Fluminense).
Campeões a partir de 2010
2010 – Independiente/ARG (vice: Goiás).
2011 – Universidad de Chile/CHI (vice: LDU Quito-EQU).
2012 – São Paulo (vice: Tigre/ARG).
2013 – Lanús/ARG (vice: Ponte Preta).
2014 – River Plate/ARG (vice: Atlético Nacional/COL).
2015 – Santa Fe-COL (vice: Huracán/ARG).
2016 – Chapecoense (vice: Atlético Nacional/COL).
2017 – Independiente/ARG (vice: Flamengo).
2018 – Athletico-PR (vice: Junior de Barranquilla/COL).
2019 – Independiente del Valle/EQU (vice: Colón/ARG).
2020 – Defensa Y Justicia/ARG (vice: Lanús/ARG).
2021 – Athletico-PR (vice: Red Bull Bragantino).
2022 – Independiente del Valle/EQU (vice: São Paulo).
2023 – LDU Quito/EQU (vice: Fortaleza).
2024 – Racing/ARG (vice: Cruzeiro).
2025 – Lanús/ARG (Vice: Atlético Mineiro).
Curiosamente, se na Libertadores o Brasil empata com a Argentina em títulos, se considerarmos a Sul, a partir de 2002, a hegemonia é totalmente argentina. Com a vitória do Lanús, está em 11 títulos a 5. Na Sul-Americana, a distância ainda é grande: a Argentina tem o dobro de títulos do Brasil, 10 x 5. Caso se june os titulos de Conmebol e Mercosul, a vantagem é menor poara os Hermanos: 15 a 13.