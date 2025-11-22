Tite decide voltar a trabalhar: “Estou pronto”Treinador, de 64 anos, tinha interrompido a carreira para tratar a saúde mental
Tite está de volta. O treinador, de 64 anos, decidiu voltar a trabalhar após interromper a carreira por causa de questões de saúde mental. Sem clube desde setembro de 2024, quando foi demitido do Flamengo, o técnico anunciou o retorno neste sábado (22), nas redes sociais. Assim, aguarda novas ofertas para decidir o próximo passo da carreira.
“Voltei! Cuidei de mim, fiquei com minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos”, disse Tite.
O último trabalho de Tite foi no Flamengo, entre outubro de 2023 e setembro de 2024. Por lá, conquistou o título do Carioca. Contudo, a campanha irregular na Libertadores, que terminou com a eliminação nas quartas de final, custou o cargo. Ao todo, o treinador comandou o time em 70 jogos, com 41 vitórias, 13 empates e 16 derrotas.
Ao longo dos últimos meses, Tite recebeu sondagens de clubes e seleções, como Santos, Fortaleza e Federação Venezuelana de Futebol. Em abril, o treinador chegou a um acordo verbal para retornar ao Corinthians. Contudo, na mesma época sofreu com crises de ansiedade e, por isso, decidiu interromper a carreira para tratar a saúde mental.