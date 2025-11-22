Tite decide voltar a trabalhar: “Estou pronto”

Tite está de volta. O treinador, de 64 anos, decidiu voltar a trabalhar após interromper a carreira por causa de questões de saúde mental. Sem clube desde setembro de 2024, quando foi demitido do Flamengo, o técnico anunciou o retorno neste sábado (22), nas redes sociais. Assim, aguarda novas ofertas para decidir o próximo passo da carreira.

“Voltei! Cuidei de mim, fiquei com minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos”, disse Tite.