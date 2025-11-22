Já rebaixado, Leão da Ilha recebe o Leão da Barra, que precisa vencer para tentar sair do Z4

A situação do Sport é irreversível: lanterna com 17 pontos e vindo de cinco derrotas seguidas, o time pernambucano já está matematicamente rebaixado para a Série B. Já o Vitória, com 36 pontos, luta desesperadamente para sobreviver. O time baiano está a apenas um ponto do Santos, primeiro fora do Z4, e precisa somar pontos nesta reta final.

A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva um confronto de realidades distintas na Ilha do Retiro. Neste domingo (23), o Sport recebe o Vitória às 18h30 (horário de Brasília). Enquanto os donos da casa apenas cumprem tabela, os visitantes jogam a vida para tentar escapar do rebaixamento.

Onde assistir

A partida entre Sport e Vitória, pela 35ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Sport

O Sport entra em campo apenas para honrar a camisa, já que o rebaixamento foi consumado. A equipe vive uma péssima fase, acumulando cinco derrotas consecutivas. Para este jogo, o time terá muitos desfalques: Gabriel Vasconcelos e Igor Cariús estão suspensos, Zé Lucas está com a seleção sub-17, e Hereda e Pedro Augusto estão lesionados.

Como chega o Vitória

O Vitória encara o jogo como uma final. O Leão da Barra precisa vencer para seguir sonhando com a permanência na elite. O técnico Jair Ventura, no entanto, tem problemas para escalar o time. Willian Oliveira está suspenso e o goleiro Thiago Couto não pode jogar por questões contratuais. Além deles, Lucas Arcanjo, Jamerson, Claudinho, Ismael e Fintelman estão lesionados. A novidade deve ser o goleiro Yuri Sena.

SPORT X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 35ª rodada

Data e hora: 23 de novembro de 2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

SPORT: Caíque; Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Thyere e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

VITÓRIA: Yuri Sena; Edu, Camutanga, Lucas Halter e Cáceres; Baralhas, Ronald e Ramon; Aitor, Erick e Renzo López. Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde assistir: Premiere