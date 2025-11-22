São Paulo x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Na tabela, o Tricolor ocupa a nona colocação, com 45 pontos, e pode ver as chances de classificação para a Libertadores se encerrarem em caso de derrota. Já o Jaconeiro está na 19ª colocação, com 33 pontos, e precisa vencer para se aproximar dos concorrentes contra o rebaixamento.

Em cenários opostos na tabela, São Paulo e Juventude se enfrentam na tarde deste domingo (23), às 16h. A partida acontece na Vila Belmiro, já que o Morumbis recebe o show da banda Oasis neste final de semana, válida pela 35ª rodada do Brasileirão.

Onde assistir

A partida terá transmissão na Globo, pela TV aberta, e pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o São Paulo

Sem vencer há três rodadas no Brasileirão, o Tricolor precisa reagir se ainda quer alcançar uma vaga na próxima Libertadores. Oito pontos atrás do Bahia, sétimo colocado, o São Paulo pode ter as chances de classificação encerradas em caso de uma derrota na Baixada Santista. Para a partida, Hernán Crespo não conta com Alisson, suspenso, e não sabe se contará com Rafael Tolói, que deixou o jogo contra o Corinthians sentindo uma lesão. Por outro lado, o treinador pode optar por utilizar Ferraresi, Bobadilla e Tapia, que voltaram recentemente de convocação para a Data Fifa, desde o início do jogo.

Como chega o Juventude

Sem perder há três jogos no Brasileirão, o Ju ainda precisa de mais para escapar na briga contra o rebaixamento. No último confronto, esteve na frente no marcador em duas oportunidades, mas deixou escapar a vitória contra o Cruzeiro. No reencontro com seu ex-clube, Thiago Carpini não contará com Nenê e Alan Ruschel, que receberam o terceiro cartão amarelo. Porém, terá o retorno de Rodrigo Sam, que cumpriu suspensão no último jogo. Outra baixa é o goleiro Jandrei, que está emprestado aos gaúchos pelo Tricolor.

SÃO PAULO X JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 35ª rodada

Data e horário: 23/11/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Urbano Caldeira, Santos (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilla, Luiz Gustavo e Ferreira (Patryck); Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

JUVENTUDE: Ruan Carneiro; Igor Formiga, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Peixoto; Gabriel Taliari e Rafael Bilú. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Joverton Wesley De Souza Lima (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)