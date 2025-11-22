Palmeiras se despede do Allianz contra algoz da última temporada

Pelo segundo ano seguido, Verdão fará seu último jogo como mandante contra o Fluminense, que venceu o último confronto na casa alviverde

Isso acontece porque a CBF antecipou o confronto da penúltima rodada, contra o Vitória, por conta da final da Libertadores. Com isso, o Alviverde terá uma sequência de quatro jogos como visitante, ainda na briga pelo título do Brasileirão.

Ainda faltam quatro jogos para terminar o Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores. Porém, o Palmeiras já vai se despedir da sua casa nesta temporada. O confronto contra o Fluminense , na noite deste sábado (22), será o último do time no Allianz Parque em 2025.

O adversário da despedida não traz boas recordações neste tipo de situação. No ano passado, o último confronto do Palmeiras no Allianz também foi contra o Fluminense. Naquela ocasião, o jogo era válido pela última rodada do campeonato e o Verdão tinha chances de título, enquanto o Tricolor brigava contra o rebaixamento.

Os cariocas levaram a melhor, com gol de Kevin Serva, e venceram por 1 a 0. O resultado evitou o rebaixamento do Fluminense e classificou o Tricolor para a Sul-Americana. Já o Palmeiras, além de perder o jogo, viu o Botafogo fazer a sua parte e ficar com o título.

Agora, a situação um pouco diferente. O Alviverde segue na briga pelo título e contou com a ajuda tricolor na última rodada, quando o time de Zubeldía venceu o Flamengo por 2 a 1. Por outro lado, o Fluminense faz uma grande campanha, ocupando a sexta colocação, com 54 pontos, e briga por uma vaga direta na Libertadores.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.