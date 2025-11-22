Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras se despede do Allianz contra algoz da última temporada

Pelo segundo ano seguido, Verdão fará seu último jogo como mandante contra o Fluminense, que venceu o último confronto na casa alviverde
Ainda faltam quatro jogos para terminar o Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores. Porém, o Palmeiras já vai se despedir da sua casa nesta temporada. O confronto contra o Fluminense, na noite deste sábado (22), será o último do time no Allianz Parque em 2025.

Isso acontece porque a CBF antecipou o confronto da penúltima rodada, contra o Vitória, por conta da final da Libertadores. Com isso, o Alviverde terá uma sequência de quatro jogos como visitante, ainda na briga pelo título do Brasileirão.

O adversário da despedida não traz boas recordações neste tipo de situação. No ano passado, o último confronto do Palmeiras no Allianz também foi contra o Fluminense. Naquela ocasião, o jogo era válido pela última rodada do campeonato e o Verdão tinha chances de título, enquanto o Tricolor brigava contra o rebaixamento.

Os cariocas levaram a melhor, com gol de Kevin Serva, e venceram por 1 a 0. O resultado evitou o rebaixamento do Fluminense e classificou o Tricolor para a Sul-Americana. Já o Palmeiras, além de perder o jogo, viu o Botafogo fazer a sua parte e ficar com o título.

Agora, a situação um pouco diferente. O Alviverde segue na briga pelo título e contou com a ajuda tricolor na última rodada, quando o time de Zubeldía venceu o Flamengo por 2 a 1. Por outro lado, o Fluminense faz uma grande campanha, ocupando a sexta colocação, com 54 pontos, e briga por uma vaga direta na Libertadores.


