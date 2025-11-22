Barcelona goleia Bilbao no retorno ao Camp Nou e dorme na liderança do Espanhol

Barcelona goleia Bilbao no retorno ao Camp Nou e dorme na liderança do EspanholBarça faz 4 a 0 na volta para casa e pressiona o Real Madrid, que joga neste domingo (23), contra o Elche, fora de casa
O Barcelona voltou para casa com vitória. Na estreia do novo Camp Nou, o Barça venceu o Athletic Bilbao por 4 a 0, neste sábado (22), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, com uma grande atuação coletiva. Dessa forma, o time catalão vai dormir na liderança e joga a pressão para o Real Madrid. Robert Lewandowski, Ferran Torres (2) e Fermín Lopez marcaram os gols da vitória.
Com a vitória, o Barcelona chegou aos 31 pontos, igualou a pontuação do Real Madrid e vai dormir na liderança do Campeonato Espanhol. Porém, o time merengue joga neste domingo (23), às 17h (de Brasília), contra o Elche, fora de casa, e pode recuperar o topo da tabela. Para isso, basta até mesmo um empate.
Barcelona domina as ações e goleia na volta ao Camp Nou
Motivado pelo retorno ao Camp Nou, o Barcelona dominou as ações desde o início da partida. Dessa forma, não demorou para abrir o placar. Logo aos quatro minutos, Robert Lewandowski aproveitou uma falha na saída de bola do Athletic Bilbao e fez 1 a 0. O Barça chegou a ampliar aos 23 com Ferran Torres, mas o gol foi anulado. Contudo, o atacante aproveitou frango de Unai Simón e ampliou aos 48.
Apesar do domínio do Barcelona, o Athletic Bilbao conseguiu criar algumas oportunidades na reta final do primeiro tempo. Contudo, Joan García fez boas defesas. Na etapa final, no entanto, o Barça voltou a dominar as ações e aumentou a vantagem logo aos dois minutos, com Fermín Lopez, o grande destaque da partida. O meio-campista fez bela troca de passes até colocar a bola no fundo das redes.
Com três gols de vantagem, o Barcelona administrou o resultado. A expectativa pelo gol do jovem Lamine Yamal tomava conta a cada toque na bola, mas o camisa 10 passou em branco na volta ao Camp Nou. No fim, Raphinha entrou em campo e foi ovacionado. Nos acréscimos, o Barça aumentou a vantagem. Yamal deu bela assistência para Ferran Torres, que invadiu a área e fez 4 a 0.
Jogos da 13ª rodada do Espanhol:
Sexta-feira (21/11)
Valencia 1×0 Levante
Sábado (22/11)
Alavés 0x1 Celta de Vigo
Barcelona 3×0 Athletic Bilbao
Osasuna x Real Sociedad – 14h30
Villarreal x Mallorca – 17h
Domingo (23/11)
Oviedo x Rayo Vallecano – 10h
Betis x Girona – 12h15
Getafe x Atlético de Madrid – 14h30
Elche x Real Madrid – 17h
Segunda-feira (24/11)
Espanyol x Sevilla – 17h