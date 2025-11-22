Artur vibra com fase artilheira pelo Botafogo: “Eu tive altos e baixos”

Artur foi um dos destaques do Botafogo na vitória sobre o Grêmio, por 3 a 2, no Nilton Santos. O atacante marcou o segundo gol do time, o terceiro dele nos últimos três jogos – antes havia marcado contra Sport e Vasco. O jogador vibrou com a boa fase.

“Estou muito feliz pelo meu momento. Acho que essa temporada eu tive altos e baixos. Mas estou me encontrando novamente, estou muito feliz. Ainda mais feliz como resultado de hoje. O gol é consequência, do empenho da equipe. Estou muito feliz, agradeço a Deus. É seguir para o jogo do próximo final de semana”, afirmou Artur, ao canal “Premiere”.

A vitória sobre o Grêmio garantiu a classificação do Botafogo para a Copa Libertadores. O feito foi celebrado por Artur.

“Estou muito feliz pelo empenho da equipe, na hora que a gente mais precisa. Estou muito feliz em estar ajudando a equipe. Mais três pontos. A gente já alcançou o nosso objetivo, que é a Libertadores. Então, acho que tem mais três jogos, se não me engano. Então, são três jogos, três finais para a gente, para a gente chegar o mais alto possível”.