Vitória cobra Ivete Sangalo por “rolé” com Shawn Mendes em Salvador

Cantora brasileira é uma das torcedores mais ilustres do Rubro-Negro e também "adotou", segundo brincam os fãs, o artista internacional / Crédito: Jogada 10

O Vitória decidiu entrar no embalo da movimentação que tomou conta das redes nos últimos dias e fez uma cobrança pública a Ivete Sangalo — uma de suas mais ilustres torcedoras. Isso porque a artista apresentou diversos pontos turísticos de Salvador ao cantor Shawn Mendes, em passagem pelo Brasil, mas o clube sentiu falta de um específico: o Barradão. Antes de embarcar para gravação, em um dos ‘rolés’ por Salvador, os artistas atenderam fãs na Gamboa, uma praia frequentada por turistas na capital baiana. Uma admiradora, então, gritou “Vai, Corinthians” em direção ao cantor, e Ivete prontamente respondeu: “Ele é Vitória”.

“Veveta já levou ele em tanto rolé, tá faltando o Barradão, né?”, respondeu o clube no X. Veveta já levou ele em tanto rolé, tá faltando o Barradão, né? https://t.co/sT0BgJvKam — EC Vitória (@ECVitoria) November 20, 2025

Shawn Mendes em Salvador Esta é a segunda ida do cantor à Bahia durante sua longa estadia pelo Brasil. Ele retornou à cidade depois de participar do primeiro show de Dua Lipa em São Paulo, onde ambos curtiram uma roda de samba. O artista gravou com Ivete Sangalo na quarta-feira (19) na Gamboa, mas também aproveitou uma estadia especial na casa da Veveta. “O menino Shawn, grande figura! A gente se conheceu um tempão atrás, e ele falou ‘Ivete, estou indo para o Brasil, quero ir à Bahia’. […] Lavou prato, cuidou das crianças, varreu a casa… Sangue bom”, contou a artista. O artista já tinha passado pela Bahia no dia 7 de novembro, logo após participar das homenagens ao príncipe William no Rio de Janeiro. Durante aquela visita, ele curtiu o dia ensolarado no Porto da Barra, um dos pontos mais conhecidos da capital. Shawn, inclusive, brincou sobre o desejo de mudar-se por um ano para o Brasil.