Record anuncia que transmitirá importante competição nacional em 2026

Emissora adquire os direitos de transmissão da principal competição de base do país, a edição de 2026 Copa São Paulo de Futebol Júnior / Crédito: Jogada 10

A Record avançou no seu projeto de ampliar as transmissões esportivas no canal. Isso porque adquiriu os direitos de transmissão da edição de 2026 da Copa São Paulo de Futebol Júnior e exibirá a competição em janeiro. A empresa comprou o direito de exibir o torneio em negociação junto à Federação Paulista de Futebol (FPF). Assim, a emissora desbanca a Globo, que não mostrará o campeonato em sua edição do próximo ano. De acordo com informação da coluna “F5”, inicialmente o acordo entre o grupo de comunicação e a FPF é somente para a edição de 2026 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se os resultados com relação à audiência agradarem, a tendência é de que o canal amplie o vínculo pelo mesmo prazo dos outros campeonatos que exibe.

Aliás, o grupo de comunicação tem acordos pelo Campeonato Paulista e pelo Brasileirão até 2029. A Record confirmou que adquiriu a liberação para exibir os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior durante a transmissão de Corinthians x São Paulo, pela 35ª rodada do Brasileirão, na última quinta-feira (20). Em seu planejamento, o canal pretende transmitir mais jogos do que a Globo costumava: a sua ideia é fazer quatro partidas. No caso, a decisão, as duas semifinais e pelo menos um duelo com apelo das quartas de final. A emissora da família Marinho normalmente exibia somente a final e pontualmente algumas outras partidas. Record será o único canal na TV aberta a transmitir a Copinha Com essa mudança, a Globo deixa de transmitir a Copinha em TV aberta depois de 26 anos, já que teve início em 1999. Segundo a coluna “F5″, o grupo de comunicação da família Marinho chegou a abrir negociações para seguir com os direitos de exibir o torneio, mas em seu canal esportivo em TV fechada: o SporTV. A expectativa é que as partes cheguem a um desfecho positivo nos próximos dias.