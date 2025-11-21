Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogadores do Milan mostram habilidade antes do Derby della Madonnina

Assista aos jogadores do Milan afinarem o toque durante o treino antes do confronto contra a Inter de Milão pela Serie A.
Nesta quinta-feira (20), os jogadores do Milan mostraram habilidade durante treino de preparação para o Derby della Madonnina pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo contra a Internazionale ocorrerá no domingo (23), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão. Assista aos jogadores do Milan afinarem o toque durante o treino antes do confronto contra a Inter de Milão pela Serie A.

