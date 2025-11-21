Ídolo do Atlético, Hulk busca primeiro título continental na carreira

Neste sábado, Galo e Lanús fazem a decisão da Copa Sul-Americana, torneio que o clube ainda não conquistou / Crédito: Jogada 10

Um dos maiores ídolos da história do Atlético-MG, Hulk não para de bater recordes pelo clube. Recentemente, ele alcançou 502 gols como profissional, em uma carreira iniciada há 21 anos. Contando os jogos oficiais, são 452 tentos, incluindo as equipes em que ele já atuou, casos de Porto, Zenit (RUS), Shanghai (CHN), Kawasaki Frontale (JAP) e Tokyo Verdy (JAP). Assim, é o oitavo artilheiro do futebol mundial. Aliás, neste sábado (22), ele pode fazer história mais uma vez. Afinal, Galo e Lanús decidem o título da Copa Sul-Americana, que pode representar a primeira taça continental da carreira do jogador.

Na semifinal da Copa Sul-Americana, ao marcar um dos gols na vitória de 3 a 1 sobre o Independiente Del Valle, que garantiu a classificação à final, ele já havia se tornado o maior artilheiro da história do Galo na competição, com quatro gols. Ele já era o goleador histórico do Atlético na Libertadores (16) e chegou a 20 gols internacionais pelo time, líder absoluto do ranking. Hulk já havia obtido um recorde ao entrar para o hall dos dez maiores artilheiros da história do Galo, com 131 gols em 279 partidas. Foi também o 19º gol na Arena MRV, goleador do estádio. Na atual temporada, o atacante soma 17 bolas na rede e cinco assistências. Além disso, tem 22 participações diretas a gol, sendo o matador da equipe em 2025. Há alguns meses, quando marcou os dois gols de falta na derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, o atacante chegou aos 14 de falta desde março de 2021, quando chegou ao Galo. Assim, superou o romeno Nicolar Stanciu (Damac-ARA), com 13 gols, e ninguém menos que Lionel Messi (Inter Miami-EUA), com 12. Hulk tem características que o transformam em ídolo A identificação de Huk com os torcedores é enorme. Em um clássico contra o América-MG, no Campeonato Mineiro deste ano, viralizou a imagem do atacante, emocionado, carregando no colo criança com paralisia cerebral, fã do Galo.

Para especialistas, Hulk possui características que o transformam em ídolo não apenas dentro de campo, mas também fora das quatro linhas, já que é um atleta com imagem exemplar. “O atacante Hulk conseguiu unir aquilo que a gente considera um combo ideal. Além da entrega desportiva, ele tem essa relação muito próxima com a massa atleticana e é um ativo muito valioso. Dessa maneira, ele traz a possibilidade de atrair uma nova base de torcedores devido à identificação com o público jovem. No atual cenário do futebol brasileiro, isso se torna cada vez mais único e relevante. Os atletas são mais protagonistas no ramo dos negócios, trazendo mais previsibilidade e com bastante potencial de criar novas fontes de receita, explorando cada vez mais o programa de sócio-torcedor, novos produtos e experiências”, explica Leandro Ferreira, Head de Performance e Negócios da End to End. Nos últimos tempos, a imagem de Hulk dentro e fora dos gramados acabou despertando a atenção de algumas marcas. Em março deste ano, ele firmou parceria com a empresa de apostas 7k, que pertence ao grupo Ana Gaming, regulamentada pelo governo para operar 100% no Brasil. Quando marcou o gol de número 500 na carreira, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, ele foi homenageado pela patrocinadora. Ele recebeu uma braçadeira, uma camisa e uma flâmula personalizadas, além de uma carta pela marca histórica.

O acordo desde então prevê a participação do jogador em campanhas publicitárias e conteúdos digitais da marca, reforçando a mensagem de Jogo Responsável e a conscientização sobre as boas práticas no setor. Além da 7k, o jogador é patrocinado pela marca esportiva alemã Adidas, participando de campanhas publicitárias, e de empresas do segmento imobiliário e do entretenimento. Camisa 7 não fala sobre aposentadoria Thales Rangel Mafia, gerente de Marketing da Multimarcas Consórcios, empresa que patrocina o Atlético há cinco anos, revela que viu sua marca crescer com a presença de Hulk no Galo neste período. “O patrocínio da Multimarcas Consórcios ao Atlético certamente é potencializado pela figura do Hulk. Ele não é apenas um atleta, mas um ícone que personifica força, confiança e conquistas, valores alinhados a nossa empresa e ao produto consórcio. A forte conexão que ele estabelece com os torcedores, inclusive de outros clubes, transborda aos patrocinadores quando trabalhada de forma consistente na comunicação do clube. Ter Hulk como embaixador do Atlético é um investimento estratégico que gera um retorno extraordinário em visibilidade e fortalecimento de marca com a massa atleticana, tanto para o clube quanto para os patrocinadores”, analisa.