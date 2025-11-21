Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galvão Bueno planeja montar “equipe de ponta” para transmissões da Copa de 26

Galvão Bueno planeja montar “equipe de ponta” para transmissões da Copa de 26

Alexandre Pato, Mauro Beting e Nadine Bastos devem ser alguns companheiros do narrador nas transmissões na parceria entre NS Sports e SBT
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O narrador Galvão Bueno participa do processo de montagem da equipe de transmissão da parceria entre SBT e NS Sports para os jogos da Copa do Mundo de 2026. Afinal, o comunicador almeja contar com uma equipe qualificada para concorrer com a CazéTV e a Globo pela audiência. Por isso, a principal voz da emissora da família Abravanel durante a disputa do Mundial contribuiu ao indicar alguns nomes. A informação é do jornalista Flávio Ricco, colunista do portal “LeoDias”.

Assim, há negociações avançadas entre o SBT e NS Sports com o experiente jornalista Mauro Naves. Outros profissionais que Galvão Bueno sugeriu são os comunicadores Marcos Uchoa, André Hernan e Mario Jorge Guimarães, além do o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo. Entre os nomes mais próximos para atuar nas transmissões estão os já contratados pelo grupo de comunicação. No caso, o repórter André Galvão, o ex-jogador Alexandre Pato, o comentarista Mauro Beting e a especialista em arbitragem Nadine Bastos.

Galvão Bueno deve reencontrar outro ex-Globo

Tiago Leifert é outro atual funcionário do SBT que deve também trabalhar nas transmissões da Copa do Mundo do ano que vem. Ele é uma contratação da emissora neste ano e atuou como narrador em jogos da Liga dos Campeões. O grupo de comunicação da família Abravanel e a NS Sports ainda procuram um comentarista para atuar principalmente em jogos da Seleção Brasileira.

Acordo pela Copa do Mundo

SBT e N Sports desembolsaram juntas 25 milhões de dólares (cerca de R$ R$ 134,5 milhões) pelos direitos de transmissão de 32partidas da Copa de 2026. Investimento inferior ao da concorrente Globo no ciclo de acordos com a Fifa entre 2022 e 2026.

A concretização do acerto não prevê exclusividade em TV aberta, e as duas empresas exibirão jogos em paralelo com a Globo. Distinto ao que fará a CazéTV, por exemplo, que adquiriu o direito de 100% das partidas do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar