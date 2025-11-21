Galvão Bueno planeja montar “equipe de ponta” para transmissões da Copa de 26

Alexandre Pato, Mauro Beting e Nadine Bastos devem ser alguns companheiros do narrador nas transmissões na parceria entre NS Sports e SBT / Crédito: Jogada 10

O narrador Galvão Bueno participa do processo de montagem da equipe de transmissão da parceria entre SBT e NS Sports para os jogos da Copa do Mundo de 2026. Afinal, o comunicador almeja contar com uma equipe qualificada para concorrer com a CazéTV e a Globo pela audiência. Por isso, a principal voz da emissora da família Abravanel durante a disputa do Mundial contribuiu ao indicar alguns nomes. A informação é do jornalista Flávio Ricco, colunista do portal “LeoDias”. Assim, há negociações avançadas entre o SBT e NS Sports com o experiente jornalista Mauro Naves. Outros profissionais que Galvão Bueno sugeriu são os comunicadores Marcos Uchoa, André Hernan e Mario Jorge Guimarães, além do o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo. Entre os nomes mais próximos para atuar nas transmissões estão os já contratados pelo grupo de comunicação. No caso, o repórter André Galvão, o ex-jogador Alexandre Pato, o comentarista Mauro Beting e a especialista em arbitragem Nadine Bastos.