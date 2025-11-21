Fluminense vai tentar repatriar zagueiro Nino em 2026

“Nino já mostrou interesse em voltar para o Brasil no meio do ano (…) Estamos esperando ansiosamente chegar dezembro para retomar as negociações. É uma possibilidade muito distante, mas é uma possibilidade”, disse Mattheus Montenegro em entrevista ao “ge”.

Vice-presidente do Fluminense e atual candidato à presidência do clube, Mattheus Montenegro revelou que o Tricolor das Laranjeiras vai tentar a contratação do zagueiro Nino, que hoje atua pelo Zenit, da Rússia, na próxima janela de transferências. O dirigente explicou que retomará as conversas já em dezembro.

Além disso, em entrevista, Mattheus Montenegro praticamente descartou os retornos de Arias e André, que hoje atuam pelo Wolves, da Inglaterra. De acordo com a “ESPN”, o clube inglês não pretende se desfazer do colombiano ao menos que haja uma boa remuneração.

Nino está disposto a deixar o Zenit. A sua saída está relacionada a uma questão pessoal do seu filho Antonio no processo de adaptação ao país russo. O desempenho do defensor, aliás, já ganhou elogios da diretoria e jogadores ao longo dos últimos anos. Ele saiu do Flu por cerca de 5 milhões de euros e tem contrato com os russos até 2028.

Campeão da Libertadores com o Fluminense, Nino foi titular nas 14 partidas que atuou com o Zenit na atual temporada, sendo 12 pelo Campeonato Russo. Em 2024/25, o zagueiro brasileiro atuou em 35 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. É um dos jogadores importantes no elenco.