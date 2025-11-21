Fluminense terá mudanças na zaga e no meio-campo contra o Palmeiras

Zubeldía não conta com Thiago Silva e Lucho Acosta para a partida deste sábado, pelo Brasileirão; veja provável escalação

Com a ausência do capitão tricolor, Ignácio tende a herdar a vaga. Igor Rabello é outra opção, mas ainda não ganhou minutos com Luis Zubeldía. Além deles, Renê é ausência por conta do terceiro cartão amarelo contra o Flamengo e cumpre suspensão automática. Com isso, Gabriel Fuentes deve iniciar como titular. Entretanto, em coletiva, Zubeldía revelou em coletiva que não descartava usar Freytes como lateral esquerdo.

Sem Thiago Silva e Lucho Acosta entre os relacionados , o técnico Luis Zubeldía terá de fazer mudanças para o duelo do Fluminense contra o Palmeiras, neste sábado (22), às 21h30, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, as principais alterações serão no setor defensivo e também no meio-campo.

No meio-campo, Lima ou Nonato disputam a vaga de Lucho Acosta. Na vitória sobre o Flamengo, o volante entrou em campo e deve iniciar o duelo. Lez cano também é opção no banco de reservas. Paulo Henrique Ganso, aliás, já está recuperado, mas a comissão técnica preferiu resguardar o jogador por conta do gramado sintético. Esse é o mesmo motivo das ausências de Thiago Silva e Lucho Acosta.

Assim, a provável escalação do Fluminense é: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Lima (Nonato); Serna, Canobbio e Everaldo.

O Fluminense ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos. Uma vitória sobre o Palmeiras encaminha a vaga na próxima edição da Libertadores. Afinal, o Bragantino teria que ter 100% de aproveitamento e tirar uma diferença de 12 gols no saldo.