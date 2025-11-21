Flamengo bate Fluminense e se torna maior campeão do Carioca Feminino

Com isso, o Flamengo é o maior campeão do Campeonato Carioca Feminino. O clube da Gávea ultrassou o Vasco, que agora tem oito conquistas. A campanha rubro-negra foi dominante do início ao fim da competição. A equipe comandada levantou o troféu de forma invicta, além de expressivos 58 gols marcados e apenas três sofridos.

O Flamengo conquistou o nono título do Campeonato Carioca Feminino. Na noite desta sexta-feira (21), a equipe rubro-negra venceu o Fluminense por 2 a 0, no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pelo jogo de volta da competição estadual e levantou mais uma vez o troféu. Depois do empate zerado na partida de ida, a lateral-direita Djeni e Keké, contra, fizeram os gols da vitória e título das Meninas da Gávea.

Aliás, foi a quarta final disputada entre Flamengo e Fluminense. De forma impressionante, as Meninas da Gávea não perderam uma sequer para as Tricolores. A primeira foi em 2019, depois em 2021 e então em 2024. Assim, o Tricolor segue sem título da competição.

Como foi a vitória do Flamengo sobre Fluminense

O primeiro tempo foi mais de transpiração do que de inspiração. Muitos erros de passe e baixa criatividade seja do lado do Flamengo ou Fluminense. Apesar disso, a equipe rubro-negra aproveitou algumas falhas das tricolores e assustou mais vezes. Jucinara e Duda Rodrigues foram bastante acionadas, porém faltou mais eficiência. Do outro lado, as Guerreiras não tiveram a calma para chegar ao ataque e cometeram falhas na transição. A jogada que mais assustou foi em recuo para goleira Vivi, que quase perdeu a bola para Lelê.

Na volta para a segunda etapa, a equipe do Flamengo iniciou com mais intensidade e pressionou o Fluminense. Com a insistência, Djeni foi para frente e abriu o placar, aos oito minutos, após cruzamento de Duda Rodrigues. Depois disso, a artilheira Cristiane quase ampliou o marcador. Na sequência, as Tricolores responderam com Raquel Fernandes, que chutou no travessão, e Lurdinha.

Apesar de uma pressão, o Fluminense não conseguiu manter o desempenho. Assim, o Flamengo voltou a assustar, com Cristiane e Gláucia, mas a goleira Cláudia fez defesas milagrosas para evitar o gol. Porém, a situação piorou. Após cruzamento para área, Keké tentou afastar, mas empurrou contra o próprio patrimônio. O Flu respondeu com Lelê, que chegou a marcar, mas estava em posição irregular. No fim, o Fla apenas administrou o resultado.